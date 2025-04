World Press Photo, il bambino amputato a Gaza è foto dell’anno

agenzia

Mahmoud Ajjour ha 9 anni, fuggiva da un attacco israeliano

ROMA, 17 APR – Lo scatto della fotografa palestinese Samar Abu Elouf per il New York Times che ritrae Mahmoud Ajjour, un bambino gravemente ferito mentre fuggiva da un attacco israeliano a Gaza, è la Photo of the Year del World Press Photo. Mahmoud Ajjour è rimasto gravemente ferito nel marzo 2024, mentre fuggiva da un attacco israeliano a Gaza City. Si era voltato per incitare la famiglia a proseguire, quando un’esplosione gli ha amputato un braccio e devastato l’altro. La famiglia è stata evacuata in Qatar dove, dopo un intervento, Mahmoud sta imparando a giocare con il telefono, scrivere e aprire le porte usando i piedi.

