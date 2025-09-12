X Factor 2025, la catanese Delia Buglisi “stordisce” tutti con Sakura di Rosalia: è standing ovation 

Talent

La 25enne è stata molto apprezzata dal pubblico e dall'intera giuria

Prima si presenta come catanese poi quando Jakie La Furia, componente della giuria, racconta di avere discendenze di Paternò, lei precisa di arrivare proprio da quel Comune della provincia di Catania. Delia Buglisi, 25 anni, diplomata in pianoforte, musicista a tempo pieno, nel corso della prima puntata di ieri sera di X Factor Italia 2025, ha portato in alto la bandiera della Sicilia con la sua interpretazione.