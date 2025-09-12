Talent
X Factor 2025, la catanese Delia Buglisi “stordisce” tutti con Sakura di Rosalia: è standing ovation
La 25enne è stata molto apprezzata dal pubblico e dall'intera giuria
Prima si presenta come catanese poi quando Jakie La Furia, componente della giuria, racconta di avere discendenze di Paternò, lei precisa di arrivare proprio da quel Comune della provincia di Catania. Delia Buglisi, 25 anni, diplomata in pianoforte, musicista a tempo pieno, nel corso della prima puntata di ieri sera di X Factor Italia 2025, ha portato in alto la bandiera della Sicilia con la sua interpretazione.
La giovane, che era accompagnata dal padre, rimasto dietro le quinte con Giorgia, ha magnificamente interpretato con note sicule, Sakura di Rosalia. Grandi apprezzamenti per lei e standing ovation.