XIX Premio Teatrale Angelo Musco, ecco il bando per partecipare

Diretto da Mimì Scalia collaborata da “Archidrama” di Alfio Zappalà. In programma dal 7 al 12 luglio 2025 al Teatro Lucio Dalla di Milo

Il 7 luglio, in un clima tradizionalmente spumeggiante, a Milo (CT), prenderà il via la XIX edizione del Premio Teatrale Nazionale “Angelo Musco” diretto artisticamente da Mimì Scalia, organizzato dall’Associazione Culturale “Premio Musco”, presieduta dalla stessa Scalia, in collaborazione con l’Associazione “Archidrama”, presieduta da Alfio Zappalà, il Comune di Milo (Ct), la Regione Siciliana, Assessorato Turismo e Spettacolo,la Presidenza dell’ARS, in collaborazione con la Pro Loco di Milo, presieduta da Alfredo Cavallaro, la UILT (Unione Italiana Libero Teatro) Sicilia.

«Siamo felici di annunciare, dopo la sospensione legata – come risaputo – agli impedimenti del covid, che quest’anno, giunti alla XIX edizione del Premio teatrale nazionale “Angelo Musco”, abbiamo ripristinato il lancio del nostro bando. Ricordiamo che c’è tempo fino al prossimo 15 giugno per presentare la domanda. Stanno già arrivando numerose richieste di partecipazione da tutta Italia, da Ancona, da Venezia, da Bari. Il bando è rivolto a tutte le compagnie o gruppi teatrali non professionistisenzalimiteterritorialediprovenienza, affiliate ad una delle Federazioni Nazionali di teatro non professionistico. Siamo molto soddisfatti, insieme all’amministrazione comunale di Milo, in testa il Sindaco Alfio Cosentino, teniamo molto a questo premio per il valore culturale come per l’importante ritorno promozionale per il nostro territorio cui contribuisce la preziosa collaborazione di Alfio Zappalà, brillante professionista con il quale si è pensato alla realizzazione di un unico cartellone estivo milese. Il cartellone sarà inaugurato il 7 luglio proprio dall’apertura della XIX edizione del Premio teatrale nazionale “Angelo Musco” e, in occasione della serata di premiazione, il prossimo 12 luglio, alla presenza di numerosi ospiti dei quali, al momento, non sveliamo i nomi, sarà presentato il programma dell’intera stagione estiva accolta dal Teatro Lucio Dalla di Milo», dichiara Mimì Scalia, Direttore artistico del Premio (nella foto di Rosario Cavallaro con Alfio Zappalà nel dettaglio foto di Michele Cutuli).

«Ho accolto con piacere ed entusiasmo l’invito di Mimì Scalia a collaborare al rilancio dello storico “Premio Angelo Musco” a partire da questa nuova edizione, proponendo delle novità sul piano organizzativo come, ad esempio, una sessione dedicata al riconoscimento dell’attività profusa da attori e attrici professionisti e altro ancora con cui spero di poter contribuire al rilancio di questo storico premio dedito alla promozione della cultura teatrale», dichiara Alfio Zappalà, Presidente di “Archidrama”.