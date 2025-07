Zafferana Etnea: i Coma Cose incantano tra hit, poesia urbana e nuove date in Sicilia

il concerto

Una serata di musica intensa, parole che scavano e una scenografia naturale mozzafiato: così i Coma Cose hanno conquistato il pubblico di Zafferana Etnea, nell’Anfiteatro Falcone e Borsellino. Il concerto, parte del Sotto il Vulcano Fest, ha confermato ancora una volta la potenza espressiva del duo milanese formato da Fausto Lama e California, tra i nomi più amati della scena indie-pop italiana.

La scaletta ha alternato brani più riflessivi a momenti energici, ma a colpire davvero sono state quattro hit eseguite con intensità e cuore. Fra tutte Cuoricini, portata a Sanremo 2025, accolta con In scaletta anche Malavita, che ha acceso l’arena con le sue atmosfere elettriche e malinconiche. La Gelosia ha lasciato un bel segno emotivo. Tra una canzone e l’altra, i Coma Cose hanno dialogato con i fan, ringraziando la Sicilia per l’accoglienza calorosa e l’energia condivisa.