Zelig Free Stage al Centro Fieristico Le Ciminiere di Catania

SPETTACOLO

Direttamente dallo Zelig di Milano Giancarlo Bozzo presenterà al Centro Fieristico Le Ciminiere di Catania, sedici nuovi talenti comici

Giancarlo Bozzo autore televisivo italiano, ideatore nonché autore del programma televisivo Zelig insieme a Gino e Michele e a Marco Posani condurrà a Le Notti del Village, sezione del Fringe Catania Off, giovedì 17 Ottobre e Venerdì 18 alle ore 22,00 Zelig Free Stage. Due serate speciali dedicate ai nuovi talenti comici.

Direttamente dallo Zelig di Milano Giancarlo Bozzo presenterà al Centro Fieristico Le Ciminiere di Catania, sedici nuovi talenti comici, otto per ogni serata. Gli attori si sfideranno sul palco fino all’ultima battuta. Il pubblico avrà una rilevanza determinate all’interno dell’evento, un ruolo decisivo. Sarà grazie al suo giudizio, infatti, che verranno decretati i vincitori dello spettacolo, ai quali verrà dedicata una serata nella programmazione di Area Zelig della stagione2025/2026.

Comico in erba o veterano dell’umorismo non importa, “la comicità è un mestiere serissimo”, e Giancarlo Bozzo lo insegna. Creatore e curatore di molteplici programmi legati alla progettazione di rappresentazioni teatrali e format televisivi e collaboratore alla scrittura dei testi di spettacoli portati in scena da Aldo, Giovanni & Giacomo, quali ad esempio I Corti, Bozzo vanta un curriculum di tutto rispetto. Grazie al suo genio artistico e al suo impegno profuso nel mondo dell’arte e dello spettacolo il suo nome diventa punto di riferimento per la comicità italiana.

L’ultimo metrò birreria aperta a Milano, dallo stesso Bozzo, nel 1984, diventa centro di raccolta delle lettere inviate a Nino Frassica nelle vesti del frate (padre Antonino da scasazza), di Quelli della Notte, programma di Renzo Arbore.

Sono tanti i talenti scoperti dal direttore artistico di Zelig: Checco Zalone, Mr Forrest, Aldo, Giovanni e Giacomo, Teresa Mannino, e tanti altri e perché no , ci si augura di leggere in questo lunghissimo elenco anche quello di una stella emergente nata all’interno del Fringe Catania Off Festival.