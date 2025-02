ZoomTeatro, la prima rassegna teatrale di Palazzo Scammacca nella storica dimora catanese

Catania

Dal 2 marzo al 18 maggio gli spettacoli specchio della contemporaneità che riprendono la storia dell'indimenticato Teatro Club di Nando Greco

Una rassegna di teatro puro che affonda le sue radici nell’indimenticato Teatro Club catanese e un nuovo palcoscenico cittadino, il Teatro del Murgo, che nasce in una prestigiosa dimora baronale. È conto alla rovescia per la prima rassegna teatrale di Palazzo Scammacca del Murgo: si chiama ZoomTeatro e, come recita il sottotitolo, propone “dettagli di creazioni contemporanee”.

Il cartellone è firmato da Open around con la direzione artistica di Paola Greco, in collaborazione con l’associazione Santa Briganti ed è coprodotto da Palazzo Scammacca. Dal 2 marzo al 18 maggio gli spettacoli prenderanno vita nella residenza che si affaccia nella omonima piazza alla quale ha dato il nome, in pieno centro a Catania.

“Palazzo Scammacca è un luogo adatto, ma anche degno, per ospitare una rassegna che faccia del teatro un’esperienza, così come accadde per 45 anni di seguito al Teatro Club di mio padre, Nando Greco. -dice Paola Greco- Gli spettacoli scelti propongono un teatro fisico, senza orpelli, che regala un’ora di verità e che alla fine della messa in scena permetta di portare a casa un’esperienza. Ho contattato persone che conoscono e che sono vicine a questo genere di studio e di ricerca. Il filo che unisce le opere del cartellone è la tematica a sfondo umano e sociale, uno specchio profondo della contemporaneità”.

Per Maria Clotilde Notarbartolo, project manager di Palazzo Scammacca del Murgo, “c’è stato un incontro non casuale tra Paola Greco e gli Scammacca, proprietari di questa residenza che ha tre secoli di vita e che offre alla città anche stanze dedicate all’arte contemporanea e un piccolo ma importante palcoscenico. Eravamo alla ricerca di una proposta teatrale originale e sincera da offrire alla città. Ogni luogo ha un destino. Questo palazzo è destinato alla cultura che guarda al presente”.

Ecco il programma di Zoom Teatro al Palazzo Scammacca del Murgo: il 2 marzo Shuma di e con Peppe Macauda, il 16 marzo Con Sorte di Giacomo Guarneri con Oriana Martucci, il 30 marzo Per esempio, testo di Savio Lemma, regia di Paola Greco, con Alice Canzonieri e Sebastiano Tinè, il 13 aprile Letizia Forever, testo e regia di Rosario Palazzolo con Salvatore Nocera, il 22 aprile Le sorelle Marigotti, di e con Luisa Ferroni e Gabriella Lucia Grasso, il 27 aprile Stay Hungry di e con Angelo Campolo, l’11 maggio La vita dietro le canzoni, di e con Daniele Chiaramida e Gaia Courrier, il 18 maggio La ballata dei dimenticati di e con Marco Gambino, regia di Fabio Cherstich.