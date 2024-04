Zucchero, il suo “Overdose d’amore world wild tour” tocca anche la Sicilia

Spettacoli

Il concerto a Messina

Oggi dalla Royal Albert Hall di Londra, parte il nuovo giro del mondo siglato da “Zucchero Sugar Fornaciari – Overdose d’amore Word Wild Tour”.

Una lunga e viva storia d’amore iniziata qualche decennio fa, per espandersi passo dopo passo, alla conquista di varie e prestigiose platee internazionali.

Autore per altrui interpreti, la strada maestra si apre mettendo in fila delle hit, fino al momento della svolta segnata da “Rispetto”, seguita dai piazzamenti milionari di alcuni capitoli, la serie di ospiti carismatici nei concerti, oltre quelli in studio d’incisione.