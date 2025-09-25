Zucchero, una vita che diventa un documentario Rai e una tournée che tocca anche la Sicilia

spettacoli

Nel giorno in cui spegne settant’anni, Zucchero Sugar Fornaciari esprime con rinnovato entusiasmo l’energia che lo accompagna da una vita. Il soul e il blues, quelle radici profonde, risuonano ancora con forza, insieme al successo che ha conquistato palcoscenici di ogni angolo del mondo. Per lui, il palco è casa, il luogo dove si intrecciano canzoni disordinate, libere, vicine a quei musicisti che l’hanno ispirato.

È la magia della simbiosi con gli ospiti in studio e durante i concerti che lo portano in giro nel globo. In questi giorni l’Arena di Verona è testimone di dodici serate intense. Nel frattempo, un documentario, “Il romanzo della mia vita”, sarà trasmesso stasera in prima serata su Rai3. E il ritorno negli stadi è già segnato sul calendario per il 2026, con una tappa il 14 luglio al Franco Scoglio di Messina, a suggellare un percorso di musica e storie che continua senza sosta.

