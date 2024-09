“A lapa” carretto siciliano di Oranfrizer Unifrutti per sensibilizzare a una corretta alimentazione

giardino mediterraneo

Al G7 di Ortigia dedicato all’agricoltura non poteva mancare la Regina di Sicilia, l’arancia rossa, che, per naturali motivi stagionali, è stata presente sotto forma di spremuta 100% naturale.

Oranfrizer Unifrutti, con la sua Lapa carretto siciliano espone a Porta Marina all’interno del meraviglioso Giardino Mediterraneo, in collaborazione con la consulta dei Distretti del Cibo e DMED Salone della Dieta Mediterranea.

«La scelta di esporre all’interno del Giardino Mediterraneo – spiega Salvo Laudani, Marketing manager di Oranfrizer e Unifrutti Europe – è nata dalla stessa voglia di coinvolgere attivamente gli studenti e sensibilizzare gli under 50 alla corretta alimentazione, nutrendosi maggiormente di ortofrutta, i cui acquisti in Italia sono in calo, a vedere i dati dei cinque anni compresi tra il 2019 ed il 2023. Educare i giovani al consumo di prodotti freschi e naturali non significa semplicemente nutrirsi n modo sano, ma anche rispetto per il pianeta, per l’ambiente e per il territorio».

L’azienda di Scordia, oggi appartenente a Unifrutti Group, ha anticipato i tempi sull’educazione alimentare e sul consumo di ortofrutta, sia fresca sia trasformata, infatti da più di dieci anni coinvolge le scolaresche in un percorso didattico che, prima a scuola e poi nelle maggiori insegne della Gdo e ristorazione, porta i piccoli alunni alla scoperta di un agrumeto.

L’edutainment, chiamato Il Giardino delle Arance e proposto anche durante il G7 dell’agricoltura, vuole sensibilizzare i più giovani sui temi del Made in Italy e della sostenibilità, delle attività agricole, del lavoro legale, delle nuove tecniche di coltivazione e della risorsa idrica.