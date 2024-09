A Mazzarrone il Festival dell’Uva da tavola Igp

Sponsor

Dal 6 all’8 settembre si celebra il prodotto tipico del territorio tra stand, degustazioni, spettacoli e fuochi d’artificio

Tre giorni per celebrare l’uva, tra momenti di approfondimento, stand ed esposizioni, arte, musica e divertimento. A Mazzarrone è tutto pronto per il Festival Internazionale dell’Uva da Tavola Igp: si svolgerà dal 6 all’8 settembre, per tre giornate dedicate al frutto, con ospiti di pregio e la consapevolezza di aprire un’importante vetrina sul territorio e sulle tante aziende che operano nel settore.

Un’organizzazione che ha visto lavorare a braccetto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Spata e la Pro Loco di Mazzarrone, presieduta da Salvatore Guastella, con il coinvolgimento delle aziende locali.

«Come Pro Loco – spiega Guastella – siamo contenti di continuare a collaborare con il Comune per un evento che rappresenta il momento più importante per celebrare l’uva. Un evento che riguarda un po’ tutti, che vede coinvolte diverse realtà, con una serie di appuntamenti pensati proprio per offrire un cartellone di interesse. A partire dall’evento enogastronomico, che permetterà ai visitatori di assaggiare la nostra uva. E poi c’è quello promozionale: vogliamo aprire una vetrina internazionale».

Un lavoro certosino, che vede impegnata l’amministrazione Spata nell’interesse di tutta la comunità. «Anche quest’anno siamo pronti – spiega Spata – con una tre giorni di appuntamenti legati al prodotto fonte principale dell’economia della nostra comunità. Grazie alle aziende, grazie agli assessorati regionali dell’Agricoltura e del Turismo, racconteremo l’uva da tavola secondo diverse prospettive. Così abbiamo pensato anche a una conferenza a cui parteciperanno assessori regionali e docenti universitari. Poi non mancheranno i momenti dedicati al folklore e alle risate, con Salvo La Rosa e Manlio Dovì, i fuochi d’artificio, il concerto di Shade. Abbiamo già predisposto gli opportuni accorgimenti affinché tutto avvenga in sicurezza: vi aspettiamo a Mazzarrone, dunque».

Da non perdere gli stand espositivi e per la degustazione dell’uva da tavola che saranno allestiti in centro. Un modo per esplorare nuovi sapori: saranno aperti già da venerdì 6. Il 7 è in programma invece la conferenza-convegno (alle 18 in Municipio) dal tema “Uva da tavola, innovazione e varietà”. Un momento di confronto per fare il punto della situazione, studiare strategie per esplorare nuovi mercati ma anche per difendersi da possibili concorrenti. Non mancano i momenti dedicati alla musica e al cabaret. Il primo è in programma il giorno 6 settembre. si riderà, come detto, con Salvo La Rosa e Manlio Dovì. L’indomani, sul palco salirà Cristina Scuccia, l’ex Suor Cristina: l’artista è reduce dall’uscita del suo ultimo singolo “Se Avessi” e si esibirà durante il Premio Grappolo d’Oro.

La chiusura, invece, è affidata a Shade: il rapper si esibirà domenica 8, prima dei fuochi d’artificio che manderanno in archivio l’edizione 2024 del Festival internazionale dell’Uva da Tavola Igp. Esploderanno a mezzanotte per dare appuntamento alla prossima, in programma nel 2025, con nuovi ospiti, personalità da premiare e il racconto di una terra e di un prodotto come l’uva da tavola che è un modo per esportare la storia e la vocazione di Mazzarrone.

Un weekend, quello dal 6 all’8 settembre, all’insegna della consapevolezza e del confronto. I tre giorni in arrivo per il Festival dell’Uva da Tavola servono sì a far conoscere il prodotto (ma anche a richiamare l’attenzione sulla bontà dei prodotti a chilometro zero) e su come esso viene curato e coltivato senza lasciare nulla al caso.