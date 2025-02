Verde pistacchio: come abbinare il colore trend della primavera estate 2025

Moda

È un colore simbolo di speranza, serenità, rinascita, ma soprattutto con le sue diverse sfumature e tonalità è capace di valorizzare qualsiasi incarnato e stagione armocromatica: per questo, come è già successo in passato, il verde pistacchio sarà un must delle collezioni primavera/estate 2025.

Perché case di moda e star amano il verde pistacchio

Tra le prime firm a portarlo in passerella nel 2020, quando con la sua versatilità il verde pistacchio sembrò incarnare alla perfezione lo spirito del tempo e in particolare la necessità di adattarsi alle circostanze per quanto avverse, ci furono Berluti, Max Mara, Giambattista Valli, Ulla Johnson, Gianvito Rossi, Celine, Marc Jacobs, Tibi, Emporio Armani. Da allora star, influencer, fashioniste non rinunciano ad avere nel proprio guardaroba, soprattutto estivo, capi e accessori verdi pistacchio: come non ricordare il maxi abito verde pistacchio e dalle finiture un po’ retrò sfoggiato da Alexa Chung a una sfilata parigina o il look – decisamente più facile da copiare – a cui Caroline Issa ha dato vista con una maxi tuta cargo e un cappotto azzurro. Come abbinare, però, il verde pistacchio per essere davvero di moda questa primavera?

Verde pistacchio: abbinamenti e outfit perfetti per la primavera

L’abbinamento più classico e con cui si va più sul sicuro è quello con colori neutri come bianco, beige, crema. Una blusa color pistacchio è perfetta, per esempio, indossata con dei jeans bianchi a vita alta e delle scarpe della Liu Jo basse, ballerine o sneakers.

Anche i colori della terra si abbinano alla perfezione con il verde pistacchio. Se borgogna e terracotta sono nuance tradizionalmente associate alla stagione autunnale e che poco soddisfano la voglia di indossare in primavera outfit più freschi e vitaminici già nei colori, il color cuoio è un passe-par-tout per tutte le stagioni: dei mocassini e una handbag marrone sono gli accessori perfetti per un look da ufficio costruito a partire da una maxi tuta verde pistacchio in tessuto leggero.

Chi non ha paura di osare e di farsi notare potrebbe provare abbinamenti tra il verde pistacchio e altri colori che ricordano la frutta estiva come il rosa fragola, l’arancione pesca, il blu mirtillo. Una gonna satin verde pistacchio e una camicia strutturata color pesca sono un’ottima base di partenza per dar vita a un outfit glamour per una cerimonia di giorno. Una giacca in tweed color mirtillo può impreziosire, invece, e rendere perfetto anche alle serate primaverili uno slip dress verde pistacchio.

Da evitare, consigliano gli esperti di moda, sono gli abbinamenti con il nero e gli outfit monocolore. Accostato al nero, infatti, il colore verde pistacchio dà un effetto eccessivamente cupo e che poco si adatta alla voglia di leggerezza della bella stagione. Soprattutto certe sfumature di verde pistacchio rendono un po’ monotoni i look color block.