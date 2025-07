Al Festival Internazionale NotoMusica arriva il trascinante Janoska Ensemble

Sponsor

Lunedì 28 luglio h. 21.15 Cortile del Collegio dei Gesuiti

Noto (SR), 25 luglio – Sarà lo Janoska Ensemble il protagonista del secondo appuntamento del Festival Internazionale NotoMusica che quest’anno taglia l’importante traguardo della 50esima edizione.

Il concerto, in programma lunedì 28 luglio alle 21.15al Cortile del Collegio dei Gesuiti, vedrà in scena la formazione composta da Ondrej Janoska (violino),Roman Janoska (violino), Frantisek Janoska (pianoforte) e Julius Darvas (contrabbasso).

Nello sconfinato panorama musicale attuale, l’Ensemble Janoska è riuscito a imporre il proprio stile distintivo facendone un brand e creando un genere: è lo “stile Janoska”, che eleva al massimo livello artistico noti brani tratti da un repertorio che spazia dalla musica classica a quella pop e li trasforma in qualcosa di percettibilmente affine eppure nuovo e diverso. Ognuno degli accurati arrangiamenti è caratterizzato dall’esuberanza musicale che è il marchio di fabbrica dell’Ensemble Janoska e che risulta ancor più evidente nelle composizioni dei componenti del gruppo, sorprendenti nella loro gamma espressiva che spazia dal commovente al trascinante.

Lo “stile Janoska” possiede la rara capacità di entusiasmare immediatamente ascoltatori appassionati di stili diametralmente opposti. Nei loro concerti, dopo poche battute il pubblico è contagiato da una grande energia positiva e con le loro virtuosistiche improvvisazioni i quattro musicisti riescono a conquistare anche gli spettatori più scettici. Artisti in esclusiva per la prestigiosa etichetta Deutsche Grammophon, il loro primo album “Janoska Style”, è subito diventato disco d’oro.

Fra i progetti più interessanti degli ultimi anni spicca “Vivaldi 300”, per celebrare i 300 anni di Antonio Vivaldi in “Stile Janoska”, configurandosi come ponte tra l’arte dell’improvvisazione del tempo e il ritmo e l’armonia dei giorni nostri. Ognuno dei quattro musicisti rielabora la propria stagione in un unico movimento, collegando così la stagione scelta al proprio strumento.

Il prossimo appuntamento sarà giovedì 31 luglio in Piazza Municipio con il concerto di Al Di Meola “Acoustic Trio”: sul palco Al Di Meola e Peo Alfonsi alla chitarra e Sergio Martinez alle percussioni.

Il Festival Internazionale NotoMusica è organizzato dall’Associazione Concerti Città di Noto, presieduta da Rina Rossitto e con la direzione artistica di Ugo Gennarini. L’evento è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport, Spettacolo del Comune di Noto e della Fondazione Federico II di Palermo.

Prevendita presso il botteghino del Teatro Tina Di Lorenzo di Noto (0931 835073) e presso l’Associazione Concerti Città di Noto in Via Cavour, n.53 – Palazzo Nicolaci (0931 966466)