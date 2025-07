All’istituto oncologico del Mediterraneo: tecniche meno invasive per i noduli alla tiroide

la sfida

Si arricchisce il team medico del gruppo Samed con l’arrivo della dott. Ristagno, specialista endocrinologa

Il Gruppo Samed arricchisce il proprio team medico con l’ingresso della dott.ssa Serenella Ristagno, specialista in endocrinochirurgia e figura di spicco a livello nazionale per la cura delle patologie tiroidee e paratiroidee.

Formata nei migliori centri ospedalieri italiani ed esteri, la dott.ssa Ristagno fa parte del Consiglio Direttivo della Siuec (Società Italiana delle Unità di Endocrinochirurgia), in qualità di delegata regionale per la Sicilia. Nel corso della sua carriera ha eseguito oltre 3.000 interventi chirurgici, focalizzandosi su patologie tiroidee e paratiroidee, sia benigne che maligne, comprese eventuali metastasi linfonodali. Vanta inoltre circa 200 trattamenti percutanei ecoguidati, tra cui termoablazioni laser e alcolizzazioni.La dott.ssa Ristagno è l’unica professionista in Sicilia ad eseguire la termoablazione laser ecoguidata dei noduli tiroidei benigni, una tecnica mini-invasiva d’avanguardia che consente di evitare l’intervento chirurgico nei casi selezionati, con importanti vantaggi per il paziente.

L’ultima tecnica

La Termoablazione Laser Ecoguidata rappresenta una delle tecniche più innovative e meno invasive per il trattamento dei noduli tiroidei benigni. Avviene sotto guida ecografica e utilizza il calore generato da una sorgente laser per distruggere il tessuto nodulare. Ciò comporta una riduzione progressiva del volume del nodulo, con scomparsa dei sintomi compressivi e miglioramento dell’aspetto estetico. La procedura non richiede l’uso di radiazioni ionizzanti né l’impiego di correnti elettriche che attraversano il corpo, rendendola particolarmente sicura e ben tollerata.Presso le strutture del Gruppo Samed, Istituto Oncologico del Mediterraneo di Viagrande e Casa di Cura Musumeci Gecas di Gravina, la dott.ssa Ristagno effettua visite ambulatoriali, ecografie tiroidee e interventi chirurgici specialistici, mettendo a disposizione dei pazienti competenza, innovazione e un approccio terapeutico personalizzato.

Cosa è la tiroide

La tiroide è una ghiandola endocrina situata alla base del collo che regola numerose funzioni vitali attraverso la produzione di ormoni tiroidei, influenzando il metabolismo, il battito cardiaco, la temperatura corporea e l’equilibrio energetico. Le paratiroidi, invece, sono quattro piccole ghiandole poste dietro alla tiroide, fondamentali per il controllo del calcio nel sangue.Patologie a carico di queste ghiandole sono piuttosto comuni, soprattutto tra le donne, e spaziano da noduli benigni, infiammazioni e disfunzioni ormonali fino a forme tumorali. La diagnosi precoce e l’accesso a trattamenti innovativi sono essenziali per la buona riuscita terapeutica.In presenza di uno o più di questi sintomi, o comunque in caso di familiarità con il tumore alla tiroide, è consigliabile rivolgersi a uno specialista per un controllo approfondito.

I sintomi