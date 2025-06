Asec Trade, la sfida passa dal gas naturale

giornata ambiente

Gli obiettivi: ridurre l’inquinamento atmosferico e contrastare meglio il cambiamento climatico

«Il nostro potere, il nostro pianeta» è lo slogan di questa 55esima edizione della Giornata Mondiale della Terra. Un tema che deve spingere a moltiplicare gli sforzi per aumentare la produzione di energie rinnovabili entro i prossimi 5 anni.

Ridurre l’inquinamento atmosferico, concentrarsi sul contrasto al cambiamento climatico, è un tema già riportato alla ribalta durante la pandemia di Covid-19. Una delle sfide più urgenti, che riguardano da tempo tutti i paesi del mondo, è proteggere le risorse naturali, inclusi gas e luce, contribuendo a ridurre l’impronta ecologica e permettendo così a ognuno di partecipare attivamente alla salvaguardia del mondo che ci circonda. Ecco perché diventa fondamentale ricordare che l’azione collettiva garantisce un futuro sostenibile per tutti.«Al contempo – spiega il presidente di Asec Trade Maria Pagano – bisogna evidenziare che il gas naturale può dare un contributo determinante alla riduzione delle emissioni. Si tratta di un’opportunità che non si poteva ignorare nel recente passato e da cui oggi (più di ieri) non possiamo prescindere. Proprio come non ci possiamo permettere, sul lungo periodo, di impedire a biogas, biometano e idrogeno di giocare un ruolo cruciale nella transizione energetica».

Il rapporto annuale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) sottolinea la crescita dei consumi di questa fonte di energia a ritmi superiori a tutte le altre. Negli ultimi dieci anni il gas naturale ha rappresentato quasi la metà dell’aumento della domanda di energia primaria a livello globale e si prevede che aumenterà di non meno del 10% nei prossimi cinque anni. Il gas naturale ha contribuito a ridurre l’inquinamento atmosferico e limitare l’aumento delle emissioni di CO2 legate al settore energetico, perché è andato a sostituire una parte del carbone e petrolio nella generazione di elettricità, nel riscaldamento e negli usi industriali.

«L’Asec Trade crede fermamente nelle azioni concrete per ridurre l’impatto ambientale puntato alle politiche improntate alla sostenibilità e alla riduzione degli sprechi di energia – continua Pagano – la nostra attenzione si concentra sull’importanza di un futuro sostenibile. Per questo continuiamo a lavorare ed a programmare per essere sempre protagonisti della costante evoluzione che riguarda il mercato energetico. Il tutto senza tralasciare la comunicazione specifica per ogni singolo canale utilizzato dai vari utenti. La tendenza legata alla crescita del settore dell’energia elettrica, sempre più importante nelle linee strategiche di Asec Trade, è coerente con la tendenza generale legata ai temi della transizione energetica».