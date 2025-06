BCC di Regalbuto: i Soci approvano il bilancio ed eleggono il nuovo CdA

BCC La Risossa

Domenica 18 maggio è stata celebrata l’Assemblea dei Soci della BCC La Riscossa di Regalbuto.

L’Assemblea ha approvato il bilancio al 31.12.2024. La Banca ha chiuso un altro esercizio con numeri in crescita, confermando la propria azione di sostegno al territorio in cui è presente (19 filiali nelle province di Enna, Catania, Messina e Siracusa). Il sostegno al territorio è stato concreto, in primo luogo, attraverso l’incremento delle erogazioni di credito: i finanziamenti netti alla clientela sono pari a € 254 mln (+ 3,3% rispetto al 2023). Anche la raccolta totale, che arriva a € 477 milioni, è in crescita (+ 6,1%). La Banca nel 2024 ha confermato il rigoroso approccio nella gestione dei crediti deteriorati che sono in diminuzione del 17% e che rappresentano il 4,8% dei crediti lordi e l’1,3% dei crediti netti. Si rafforza ulteriormente la dotazione patrimoniale con il CET1 ratio salito al 42,17%. L’utile netto è pari a € 8 milioni (+ 82,4% A/A).

Il Presidente uscente Arturo La Vignera esprime la sua soddisfazione: «Abbiamo lavorato per potenziare il legame con il nostro territorio e gli ottimi risultati, ottenuti anche nell’esercizio 2024, ci consentono di affermare con forza che il modello del Credito Cooperativo rimane non solo valido e capace di produrre ricchezza ma, secondo i valori cooperativi, rappresenta una chiave essenziale per lo sviluppo delle comunità locali».