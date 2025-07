Bonus Sicilia Turismo 2025, il bando del futuro

iniziative

Ristrutturazione di antichi borghi e efficienza energetica delle strutture ricettive: l’esperienza della Di Bella Costruzioni

Il Bonus Turismo Sicilia 2025, con una dotazione di 135 milioni di euro derivanti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, rappresenta una straordinaria leva economica per rilanciare il comparto turistico dell’isola.

L’obiettivo è chiaro: potenziare l’offerta ricettiva, incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio e promuovere un turismo sostenibile e innovativo. Le imprese interessate possono beneficiare di contributi a fondo perduto fino all’80% per progetti che spaziano dalla ristrutturazione alla realizzazione ex novo di strutture (con volumetria già esistente), fino all’efficientamento energetico. In questo scenario, la Di Bella Costruzioni si propone come partner esecutivo d’eccellenza, con una lunga esperienza nei cantieri pubblici e privati e una solida reputazione nell’edilizia sostenibile.

Il cuore della rigenerazione turistica: ammodernamento, nuove realizzazioni e cambio di destinazione d’uso.

La Di Bella Costruzioni con le sue maestranze specializzate e il know-how maturato nel campo del restauro architettonico rappresentano un valore aggiunto per ogni progetto di rigenerazione urbana. Dopo anni di esperienza consolidata nell’esecuzione di importanti commesse per leader del settore come la struttura del “Grand Hotel Baia Verde” che, da oltre cinquant’anni con il suo affaccio tra scogli vulcanici lungo la riviera dei Ciclopi continua a cambiare volto mantenendo uno stabile equilibrio tra tradizione e innovazione. La Di Bella vanta esperienze operative maturate in aree a grande vocazione turistica come le Isole Eolie, dove ha realizzato la Piazza Mazzini di Lipari, Le aree archeologiche di Panarea e Filicudi nonché il porto di Pecorini a mare, Piazza degli Angeli a Vulcano.

La Di Bella Costruzioni si propone come General Contractor per accompagnare il cliente nell’intero processo, dalla progettazione esecutiva sino all’ottenimento di tutti i permessi necessari, alle forniture, all’elaborazione tecnico economica, portando con sé competenze tecniche, affidabilità e una profonda conoscenza delle dinamiche costruttive di alto livello. Accanto alla Divisione creata appositamente per affrontare questa importante sfida la Di Bella Costruzioni mette in campo Partners di prestigio per l’elaborazione tecnico economica, tra i quali la Agevola S.a.s., leader regionale nel campo dei finanziamenti agevolati che, con i dottori Giuseppe Palmizio e Gaspare Ancona, rappresentano un punto di riferimento per le Aziende Siciliane. E ancora lo Studio Crispino attivo da oltre un decennio a Catania con il dott. Armando Crispino che insieme al suo staff offre risposte concrete e moderne a tutte le esigenze del mercato. L’esperienza della Di Bella Costruzioni, insieme all’equipe di progettazione tecnica ed economica, già sviluppata in cantieri complessi, garantisce tempi e qualità delle opere, contribuendo alla nascita di nuove destinazioni turistiche sostenibili e ben integrate nel territorio.

Recupero funzionale e completamento.

In Sicilia non mancano fabbricati incompiuti, scheletri edilizi o strutture mai entrate in funzione. Il Bonus prevede interventi di recupero funzionale e completamento di questi immobili. La Di Bella Costruzioni, grazie a un’attenta analisi preliminare e a un piano operativo su misura, è in grado di valorizzare edifici dismessi, risolvendo criticità strutturali, urbanistiche ed estetiche con interventi mirati e innovativi. Il Ceo dott. Daniele Di Bella precisa: «Ristrutturiamo valorizzando ciò che già esiste: recuperiamo e riutilizziamo materiali provenienti dalla demolizione, riducendo sprechi e impatto ambientale. La nostra volontà non è quella di aggredire il territorio, ma di rispettarlo profondamente. Nei meravigliosi borghi siciliani, l’impegno è rivolto al recupero attento degli antichi manufatti, restituendo loro la bellezza originaria e facendo rivivere i colori, i materiali e le atmosfere che raccontano la storia e l’identità del luogo, ricerchiamo la bellezza ove si sia persa».

Sostenibilità ambientale ed efficienza energetica: costruire per il futuroLa sostenibilità ambientale è oggi un requisito essenziale per l’edilizia turistica. Il Bonus sostiene interventi conformi al principio europeo del Do No Significant Harm (DNSH), cioè che non danneggiano significativamente l’ambiente. Di Bella Costruzioni investe in edilizia ecocompatibile, con una visione sostenibile e tecnologica, in linea con i nuovi standard ambientali ed energetici.Interventi ammessi.Sono agevolabili spese per progetti in Sicilia che prevedano:a) Ampliamento, ristrutturazione, riattivazione di strutture esistenti, anche con lavori di manutenzione straordinaria, consolidamento, demolizione e ricostruzione secondo i piani urbanistici comunali.b) Realizzazione di nuove strutture tramite trasformazione e cambio di destinazione d’uso.c) Recupero fisico e/o funzionale di strutture turistico-alberghiere iniziate ma non completate.Agevolazioni disponibili

Regime “in esenzione”Per progetti più complessi, con contabilità ordinaria:Contributo: € 300.000,01 – € 3.500.000Intensità:Fino al 60% per micro e piccole impreseFino al 50% per medie impreseFino al 40% per grandi imprese Regime “de minimis”Per interventi più semplici e rapidi:

Contributo: € 50.000 – € 300.000

Fino al 80% della spesa ammissibileUn’opportunità da cogliere con i partner giusti.Riqualificare, costruire, recuperare e innovare sono i quattro pilastri del Bonus Turismo Sicilia 2025. Per raggiungere questi obiettivi, però, è fondamentale affidarsi a imprese serie, affidabili e con un forte radicamento locale. La Di Bella Costruzioni nata nel 1982 rappresenta un punto di riferimento per tutti quegli operatori del settore turistico che vogliono realizzare interventi concreti, sostenibili e di qualità. La sua esperienza pluridecennale, unita alla capacità di affrontare progetti su scala diversa e in contesti diversificati, la rende il partner ideale per dare forma alle nuove prospettive dell’accoglienza siciliana.

