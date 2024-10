“Caino e Abele” apre la stagione al Pirandello

Teatro Pirandello

Un cartellone di pregio. L’istituzione culturale più importante dell’Agrigentino faro anche di manifestazioni legate al 2025

Il Teatro Pirandello, cuore pulsante di Agrigento Capitale della Cultura. Prende il via oggi la nuova stagione del Teatro Pirandello con il musical Caino e Abele dell’agrigentino Tony Cucchiara. E vista la grande richiesta è stata aggiunta una replica. Oltre gli spettacoli del sabato alle 21 e della domenica alle 18, si replica domenica sera alle 21.

La Fondazione Teatro Pirandello e Valle dei Templi, con un grande sforzo, ha dato vita a un cartellone di sicuro richiamo. L’istituzione culturale più importante della provincia sarà anche un punto di riferimento per numerose attività e manifestazioni legate al 2025, molte delle quali sono già iniziate. Qui si terrà la cerimonia inaugurale dell’anno della Cultura. Non solo spettacoli di prosa, ma anche concerti di richiamo nazionale e internazionale come quelli di Giovanni Allevi e Claudio Baglioni.

Il pianista ha scelto il prestigioso teatro per aprire il suo tour in Sicilia: sabato 8 febbraio è atteso lo spettacolo del “Piano Solo Tour”, con oltre ottanta minuti di musica al pianoforte. Il ritorno di Claudio Baglioni, con il suo attesissimo tour “Solo Tris”, arricchisce ulteriormente la proposta. Dopo il trionfo del novembre 2022, profondamente colpito dal fascino del palcoscenico e dal caloroso pubblico agrigentino, Baglioni ritorna con “Solo Tris”: tre serate, tre pianoforti e tre chitarre. Le date fissate per Agrigento sono il 30 e 31 ottobre e il 1° novembre 2025. Per entrambi gli artisti, la prevendita nazionale nei circuiti ufficiali ha fatto registrare il tutto esaurito. Il presidente della Fondazione, Alessandro Patti, ha sottolineato l’importanza di questa stagione: «È una stagione che prosegue nel solco tracciato sin dal nostro insediamento, con un’offerta variegata ed eclettica, capace di soddisfare i desideri di un pubblico in continua evoluzione. Anche quest’anno abbiamo dato priorità ad Agrigento, portando spettacoli di livello nazionale. Come lo scorso anno con Todo Modo di Sciascia, quest’anno apriremo con un altro grande spettacolo legato ad Agrigento: Caino e Abele di Tony Cucchiara».