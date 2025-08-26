DonnaFugata Film Festival: il cinema da vivere insieme.

DonnaFugata

Il direttore artistico Andrea Traina non ha dubbi: «È stata la mia edizione migliore»

Da spettatore a spett-attore. Può accadere anche questo se si frequenta il Donnafugata Film Festival, la festa del cinema che si è conclusa lo scorso 9 agosto nello scenario incantevole del Castello di Donnafugata. Un luogo che non resta mai semplice sfondo, ma diventa parte viva della narrazione: cornice che si fa protagonista, spazio che trasforma e si lascia trasformare. A Donnafugata non ci si limita a guardare film: si entra in una dimensione in cui il cinema si vive, si racconta, si condivide..

Il direttore artistico Andrea Traina non ha dubbi: «È stata la mia edizione migliore», confessa a bilancio concluso. E il segreto, sottolinea, non sta solo nella qualità dei 48 film in programma, quanto nella ricchezza di una programmazione che mai come quest’anno si è rivelata capace di intrecciare linguaggi, atmosfere, esperienze. Non “solo” cinema, ma cinema che dialoga con la musica, con il teatro, con la magia, con l’incontro diretto tra artisti e spettatori. «Abbiamo avuto una programmazione variegata, arricchita da eventi speciali armonicamente collegati», spiega Traina.

Dal concerto di Olivia Sellerio con le sue canzoni per Montalbano al gran finale con le colonne sonore eseguite dai Chrome Ensemble – ormai appuntamento fisso del festival – passando per il teatro raffinato di Corrado Tedeschi e per l’incanto di Francesco Scimemi, illusionista appassionato di cinema, capace di affascinare il pubblico con i suoi giochi che diventano metafora della stessa arte filmica. Ogni tassello ha arricchito un mosaico unico, e non sono mancati ospiti d’eccezione come l’attore Andrea Renzi, la regista e scenografa Marianna Sciveres, il guest director Bruno Roberti, i doppiatori Mario Cordova e Luca Biagini: presenze che hanno reso questa edizione ancora più intensa e memorabile.

Il pubblico ha avuto un ruolo attivo: è stato coinvolto, chiamato a vivere i linguaggi del cinema, a misurarsi con il suo lato formativo, a diventare parte di un rito collettivo che unisce arti diverse. Un dialogo capace di trasformare uno spazio in un’esperienza da vivere insieme. Sotto la direzione artistica del regista Andrea Traina, il festival è divenuto laboratorio di visioni, di incontri e di riflessioni.

Non è un caso che il direttore artistico insista, ormai da qualche anno, sull’anima “formativa” e “conversazionale” del festival: un contesto che non si limita a mostrare film, ma stimola lo spettatore a pensare, a rielaborare, a fare esperienza di cinema attraverso modalità molteplici. Come nel caso della triangolazione tra cinema, letteratura e musica che ha trovato la sua forma compiuta in quest’edizione dedicata al segno zodiacale dei Gemelli, puntando tutto sul tema del “doppio”: sdoppiamento di ruoli, tensione tra cinema e teatro, continuo rimbalzo tra ciò che si è e ciò che si interpreta. Un invito alla riflessione sui modi di vivere la scena e sul rapporto con le nuove generazioni.

Il Castello di Donnafugata, in quei giorni, si trasforma. Non resta solo lo scenario da cartolina immortalato dalle telecamere di Montalbano o dai turisti di passaggio, ma diventa un cuore pulsante, una “casa del cinema” che accoglie e rilancia. Qui il cinema non si consuma soltanto: si fa.

L’esempio più concreto è il laboratorio “Tagliamo Corto!”, giunto alla sua quarta edizione. Un workshop sul linguaggio cinematografico condotto quest’anno dal regista tunisino Mourad Ben Cheikh, culminato in un’impresa collettiva: la realizzazione, in sole nove ore, del cortometraggio Talia ddà, un elaborato piano sequenza interamente girato nel labirinto del castello con la partecipazione straordinaria all’attore internazionale Aymen Mabrouk. Un esercizio di creatività e collaborazione che ha mostrato quanto il festival sappia diventare palestra per aspiranti professionisti. «Anche questo – spiega Traina – è un modo di raccontare e di raccontarsi».

C’è un aspetto che distingue il DonnaFugata Film Festival da molte altre rassegne: il suo modo di intendere la relazione con il pubblico. Non servono grandi nomi da red carpet per riempire le sale. Qui funziona un meccanismo diverso, basato sulla fedeltà, sulla voglia di esserci, sulla consapevolezza che il cinema visto a Donnafugata non è mai un atto individuale, ma sempre condiviso.

Traina la chiama “condi-visione”: «Abbiamo avuto sale piene, turisti, pubblico siciliano e locale. È la fedeltà di chi torna perché sa che qui un film non si guarda da soli: si vive insieme». E forse è proprio questa la formula più autentica di questa festa del cinema: trasformare lo spettatore in “spett-attore”, partecipe e protagonista di ciò che accade.

In questo processo di condivisione un ruolo decisivo lo giocano anche i social. Il festival “viaggia”, letteralmente, oltre le mura del castello. «Non è solo quello che raccontiamo noi, ma quello che raccontano gli spettatori stessi», osserva Traina. Le bacheche si riempiono di foto, di brevi video, di frammenti di film proiettati sulla facciata del castello. Selfie, stories, spezzoni condivisi che moltiplicano l’esperienza e la rilanciano all’infinito.

È un modo nuovo di vivere la rassegna: dentro e fuori, reale e digitale, presente e memoria. In fondo, il cinema è sempre stato questo: un’illusione condivisa. Non stupisce, allora, che uno degli eventi più sorprendenti sia stato quello con Scimemi, illusionista e cinefilo dal bagaglio enciclopedico, capace di unire la magia alla passione per il grande schermo. L’illusione del trucco scenico diventa simbolo dell’illusione cinematografica. Ed è proprio in questi incroci inattesi che il DonnaFugata Film Festival trova la sua forza: nel mettere in dialogo linguaggi diversi, senza mai tradire il centro di tutto, che resta il cinema.

Ciò che resta di questa edizione non è soltanto la memoria di film visti o di eventi applauditi. È la percezione di una comunità che si ritrova ogni anno in un luogo unico per celebrare il cinema in tutte le sue forme. È la consapevolezza che il Castello non sia solo set o monumento, ma spazio vivo di creazione e condivisione. È la sensazione che il pubblico non sia semplice spettatore, ma parte integrante di un’esperienza che continua a crescere, a trasformarsi, a viaggiare.

Un festival che ha il suo valore nel non accontentarsi di essere vetrina ma, invece, nell’essere laboratorio vivo, spazio di confronto, motore culturale per un territorio che trova nel castello non solo un luogo scenografico, ma un centro pulsante di immaginazione. È da qui che ogni anno riparte un’idea di cinema come incontro, come esperienza, come futuro da costruire insieme.

Il DonnaFugata Film Festival, ideato da Salvatore Schembari, è promosso da Cinestudio Groucho Marx, presieduto da Francesco Pace con il supporto della Regione Siciliana, del Ministero della Cultura, del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e altri partner pubblici e sponsor privati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA