Alla Clinica del Mediterraneo, con l’arrivo di Mako finiscono i “viaggi della speranza”.

Salute

Marcello Stamilla: “Operiamo nel settore ortopedico ai massimi livelli mondiali”.

Alla Clinica del Mediterraneo, Casa di Cura multi specialistica accreditata con il SSN, con l’arrivo del sistema robotico Mako, dati alla mano, circa cento interventi di chirurgia ortopedica di protesi al ginocchio, e interventi di chirurgia ortopedica di protesi all’anca, con SSN e in formula privata o assicurativa, finiscono gli estenuanti e costosi “viaggi della speranza” dei siciliani.

Da Ragusa, in un anno (con Mako) emergono a chiare lettere i benefici della chirurgia robotica avanzata: “un servizio di eccellenza alla portata di tutti”. Un’attività nel segno distintivo di umanità, professionalità e innovazione per la salute.La Clinica del Mediterraneo, struttura sanitaria all’avanguardia, continua, e con evidente successo, ad investire le proprie risorse nell’incessante ricerca del perfezionamento strutturale e tecnologico con una visione del futuro minutamente basata sull’eccellenza. «Con la chirurgia robotica avanzata la nostra Clinica intende seguire una politica volta all’eccellenza: dotarsi delle migliori tecnologie e presenza di professionisti di altissimo livello», dichiara il dott. Salvatore Pacini (Direttore Sanitario, Clinica del Mediterraneo di Ragusa).

La Clinica del mediterraneo, fedele alla “mission” aziendale, ha consolidato il proprio ruolo di riferimento per i siciliani offrendo una assistenza medica altamente specializzata in branche diverse e strategie diagnostiche innovative e mirate ai bisogni del paziente.