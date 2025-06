Così Asec Trade cristallizza i propri obiettivi

Attualità

Le buone pratiche con il risparmio in bolletta che diventa priorità

Lotta allo spreco energetico promuovendo buone pratiche, attività di sensibilizzazione e soluzioni sostenibili. In un mercato in continua evoluzione l’obiettivo dell’Asec Trade è informare tempestivamente i propri utenti, ma, soprattutto, puntare a sensibilizzare i cittadini sul prestare la massima attenzione e sul focalizzarsi al risparmio in bolletta e contro il caro energia. Consumare in modo accorto, per cercare di contenere la spesa a livello domestico, agendo sulle quantità.

«Le scelte consapevoli, di ogni singolo utente, attraverso l’applicazione di consigli utili, possono fare la differenza – dichiara Maria Pagano, presidente di Asec Trade – sin dal primo momento del nostro insediamento, con i componenti del CdA Giovanni Marletta e Paolo Ferrara, la priorità è stata quella di impegnarci attivamente nella lotta agli sprechi, attivando una politica ben precisa improntata all’efficienza energetica e promuovendo il consumo responsabile. Tra queste – naturalmente – in primo piano mettiamo l’impiego delle fonti rinnovabili e soluzioni digitali per la gestione dell’energia». Gli aumenti delle materie prime, infatti, sono l’argomento del giorno e dare informazioni corrette diventa fondamentale per creare forme di contenimento alle spese incisive nel bilancio di ogni singolo nucleo familiare. «Bisogna prestare massima attenzione evitando inutili sprechi e focalizzandosi sulle reali necessità – prosegue Pagano – bisogna osservare attentamente eventuali dispersioni energetiche, regolare la temperatura del condizionatore o del climatizzatore e verificare lo “stand-by” dei led dei vari dispositivi elettronici. La situazione va presa con grande serietà e bisogna prestare molta attenzione quando si accende l’interruttore: attuare scelte consapevoli diventa necessario per contenere i costi ed evitare sprechi che, in questa estate caratterizzata dal caldo torrido, rischia di mettere in seria difficoltà famiglie e aziende».

«Una maggiore consapevolezza sulla lotta agli sprechi ed un’approfondita presa di coscienza dei propri consumi energetici riducono i rischi di “salassi” in bolletta – fa eco il dirigente di Asec Trade ing. Gaetano Pirrone – la volatilità dei prezzi di gas e luce è evidente poiché le variabili che influenzano le quotazioni sono diverse: condizioni meteo, fattori geopolitici, livello degli stoccaggi di gas, speculazioni finanziarie, mancato disaccoppiamento dei prezzi dell’elettricità rispetto al gas. Una questione che riguarda tutti gli operatori di mercato e un consumatore, prima di lamentarsi degli importi della propria bolletta, dovrebbe riflettere sulle cause che possono provocare gli aumenti dei prezzi e provare a limitare i propri consumi». Posizioni sposate in pieno anche dal componente del cda Giovanni Marletta. «A differenza del mercato dell’energia elettrica, che è più stabile, la crisi in Israele ha portato un incremento dei prezzi del gas. Questo indica che è in atto una speculazione che riguarda migliaia di utenti. Oggi fare previsioni è molto difficile ed è quasi impossibile programmare a lungo termine sull’andamento dei prezzi del gas e soprattutto sui consumi in Sicilia».