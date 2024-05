Damiano Gallo su Discovery: nuovo format in arrivo

Enna

Dal successo dei Festival Letterari Siciliani a "Vinci una Casa in Sicilia"

Un nuovo format in vista su quel Discovery Channel dove lui c’è già da tempo e dove stanno approdando tanti nomi importanti della tv (Amadeus su su tutti). È un periodo felice per Damiano Gallo: classe 81, imprenditore a 360 gradi nato nel settore immobiliare, poi approdato alla tv e al mondo della comunicazione e della letteratura. Poliedrico, fortemente attaccato alla Sicilia dove è nato e dove da un paio di estati organizza il Siracusa Book Festival e il Piazza Armerina Book Festival, due momenti dedicati alla letteratura e all’attualità. Al centro del suo impegno c’è il richiamo per il bello, per la storia, per la cultura. Il suo ultima format televisivo “Chi ha dormito in questo letto” a settembre è pronto per la quinta edizione e sono in vista importante novità. «Avrò con me e con la signora del giornalismo italiano Silvana Giacobini, la principessa Giacinta Ruspoli – racconta – perché chi meglio di lei può raccontare la vita dei nobili, le storie che possono nascondersi tra arazzi e quadri». Le novità non finiscono certo qua. E Damiano Gallo ci tiene ad anticiparle e spiegare così. «Questi spazi in tv – racconta – io me li sono andati a prendere: ho voluto portare il mio mondo (quello dell’agente immobiliare) sul piccolo schermo, e adesso penso a un nuovo format in cui i protagonisti saranno proprio i professionisti di questo settore. Architetti e interior design. Chi vincerà il contest, riceverà in premio…una mia casa in Sicilia». Con alcuni giudici particolari. Che Damiano Gallo anticipa a La Sicilia. «Ho scelto la più siciliana delle siciliane: Maria Grazia Cucinotta, bellezza mediterranea conosciuta in tutto il Mondo – spiega – ma anche l’architetto Alessandro Angoli di Sprea Editori. L’idea è quella di un format televisivo avvincente e dinamico, da cui escano fuori consigli, curiosità e approfondimenti, non solo storici, ma proprio legati al territorio e alle zone in cui sorgono gli ambienti protagonisti delle puntate». La prima edizione di “Vinci una casa in Sicilia” sarà dedicata a Piazza Armerina, ma non è escluso che potrebbe essere allargata ad altre città siciliane. Basta solo aspettare. Un’attesa che vale la pena, considerando il successo delle edizioni precedenti di “Chi ha dormito in questo letto”, scommessa vinta da Damiano Gallo che ha saputo sdoganare i tabù sulle famiglie nobiliari, aprendone i corridoi e le stanze nascoste, raccontando attimi di vita quotidiana che restituiscono normalità ma anche voglia di sapere e scoprire. E di indovinare.