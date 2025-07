Di Bella Costruzioni investe nel fotovoltaico. La transizione energetica in case e aziende

ENERGIE RINNOVABILI

Sviluppo, progettazione, installazione, collaudo, gestione e manutenzione con risultati efficienti, duraturi e personalizzati

Una trasformazione decisa, fondata su competenze solide e uno sguardo lungo. Di Bella Costruzioni Srl, storica azienda siciliana nata nel 1982, è oggi una tra le realtà più attive in Italia nello sviluppo, progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici ed ai Battery Energy Storage – BES (sistema di accumulo di energia a batteria), di medie e grandi dimensioni. Forte di oltre quarant’anni di esperienza e guidata da una visione imprenditoriale familiare, l’azienda ha puntato sull’energia solare e sull’accumulo dell’energia prodotta, con soluzioni dedicate non solo alle imprese, ai grandi impianti ed agli enti pubblici, ma anche ai privati. Attraverso la sua Divisione Energia, Di Bella Costruzioni propone impianti fotovoltaici e BES in fase di sviluppo o già operativi anche a gruppi d’investimento interessati al mercato italiano, mettendo in relazione investitori, imprenditori e privati desiderosi di valorizzare i propri terreni nell’ambito della transizione energetica. Questo approccio ha consentito all’azienda di costruire nel tempo una reputazione solida, riconosciuta anche oltre i confini nazionali.

Intervista con Daniele Di Bella, CEO di Di Bella Costruzioni

Com’è nata la svolta verso il fotovoltaico?“È stata una scelta convinta. Ci siamo resi conto, già diversi anni fa, che il settore delle costruzioni doveva cambiare passo. Il fotovoltaico rappresentava una risposta concreta alla necessità di innovare e contribuire alla sostenibilità ambientale. Oggi rappresenta il cuore della Divisione Energia”.

In cosa si distingue il vostro approccio?“Non ci limitiamo a installare pannelli solari. Offriamo soluzioni complete e su misura: studiamo ogni progetto partendo dalle esigenze del cliente, sia esso un’azienda, un ente o un privato. Curando internamente sviluppo, progettazione, installazione, collaudo, gestione e manutenzione, garantiamo risultati efficienti, duraturi e personalizzati”.

Quindi lavorate anche per i privati?“Assolutamente sì. Anzi, il numero di famiglie e piccoli proprietari che scelgono il fotovoltaico è in crescita costante. Noi li affianchiamo passo dopo passo, semplificando l’iter burocratico, cercando eventuali agevolazioni e proponendo impianti anche di piccole dimensioni, ma ad alta resa. Vedere una casa diventare energeticamente autonoma è una soddisfazione enorme, anche umana”.

Quanto conta la vostra storia familiare in questo percorso di crescita?“Tantissimo. Mio padre ha fondato l’azienda con valori che oggi sono ancora il nostro faro: concretezza, serietà e rispetto per il cliente. Abbiamo aggiornato gli strumenti, adottato nuove tecnologie, ma l’approccio resta quello di un’impresa che mette la relazione personale al centro, anche in un mercato altamente tecnico come quello energetico”.

Qual è oggi il vostro obiettivo principale?“Far crescere una rete nazionale di impianti fotovoltaici di qualità, capillare e connessa al territorio. E vogliamo farlo sia nei grandi progetti, sia portando il solare nelle case, nei condomìni, nei piccoli terreni agricoli, ovunque ci sia la possibilità di produrre energia pulita e ridurre le bollette”.

Fotovoltaico chiavi in mano: innovazione al servizio del cliente. Lo chiediamo a Fabio Bellino, responsabile commerciale della Di Bella Costruzioni.

“Negli ultimi anni, Di Bella Costruzioni ha investito in un parco mezzi dedicato esclusivamente ai cantieri solari, oltre a potenziare il proprio studio tecnico interno. Le sedi operative in Sicilia (Catania, Messina, Bagheria, Modica, Vittoria) e nel Nord Italia (Milano, Roncade) consentono all’azienda di intervenire con rapidità ed efficienza in tutta Italia”.

Un ruolo strategico è affidato alla progettazione personalizzata, che consente di adattare ogni impianto alle specificità del sito e al fabbisogno energetico del cliente, ottimizzando produzione e ritorno economico. Le installazioni vengono inoltre gestite con sistemi di monitoraggio da remoto e manutenzione programmata.