Di Bella Costruzioni, l’innovazione siciliana per le smart city globali

L'azienda protagonista di una stagione industriale che coniuga sostenibilità e internazionalizzazione

La transizione ecologica passa anche dalla Sicilia. Con sede a Catania e con oltre quarant’anni di esperienza nel settore delle infrastrutture, la Di Bella Costruzioni si conferma protagonista di una nuova stagione industriale, che coniuga sostenibilità, innovazione tecnologica e internazionalizzazione. L’azienda è attiva su tutto il territorio nazionale nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di pubblica illuminazione, con oltre 300.000 punti luce gestiti, di cui 50.000 direttamente coinvolti in progetti di efficientamento energetico. Il risparmio annuo in termini di emissioni è significativo: oltre 5.000 tonnellate di CO2 evitate all’anno. Ma il vero salto di qualità arriva negli ultimi quindici anni, con un deciso orientamento verso il concetto di smart city: infrastrutture urbane intelligenti e multifunzionali al servizio della sicurezza, della mobilità sostenibile e della qualità della vita.

Certificata UNI 11352 come Energy Service Company (ESCO), la Di Bella ha sviluppato un modello di gestione integrata che vede l’illuminazione pubblica come piattaforma strategica per abilitare tecnologie connesse all’intelligenza artificiale: sensori per il traffico e la sicurezza, droni per il monitoraggio ambientale e della raccolta dei rifiuti e strumenti predittivi per la gestione di eventi calamitosi. Il format tecnologico sviluppato dall’azienda ha suscitato interesse anche all’estero, in particolare negli Stati Uniti ed Emirati Arabi, dove la società è impegnata in attività di trasferimento tecnologico e partnership operative.

Nel 2022, Di Bella Costruzioni ha istituito un proprio reparto di Ricerca e Sviluppo per affrontare nuove frontiere: cold ironing nei porti di Augusta e Messina per la decarbonizzazione del traffico marittimo, grandi impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (Bess) per comunità energetiche e aziende agricole, produzione di idrogeno verde con sistemi di elettrolisi e hub energetici locali.La diversificazione si spinge anche verso il settore biotech, con un progetto innovativo di cattura e valorizzazione della CO2 tramite microalghe, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e finanziato dal Pnrr Agritech. Il risultato è la produzione di biomassa ad alto valore aggiunto, impiegabile in nutraceutica, alimentazione animale e agricoltura sostenibile.

Non manca l’attenzione all’economia circolare, con investimenti nel settore delle biomasse agricole residuali e nella pirolisi, tecnica che consente la produzione di energia rinnovabile e biochar, un ammendante naturale utile al miglioramento del suolo e alla riduzione della CO2 atmosferica.

La filosofia aziendale è chiara: creare valore ambientale ed economico partendo dal territorio. Di Bella esporta nel mondo competenze e tecnologie radicate in Sicilia, collaborando con una filiera di fornitori, ingegneri e tecnici in gran parte locali. Una scommessa che punta a trasformare la sostenibilità in vantaggio competitivo, con una visione sistemica che unisce innovazione, pubblica amministrazione e industria.