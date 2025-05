Chiara Mascellaro guida alla scoperta delle novità nel mondo dei soft drink.

Polara '53

Omaggio alla “vita di Sicilia” per i cocktail di tendenza 2025. Polara ‘53 fa la differenza per la mixology perfetta.

Siciliana e attenta al gusto, sono le parole chiave per realizzare la mixology perfetta che detta già la tendenza sui cocktail 2025 per un pubblico internazionale.

A svelare i segreti dei tre cocktail da non perdere Chiara Mascellaro, brand angel Polara, già campionessa mondiale e astro nascente al femminile nel mondo della mixologist che ha lavorato attivamente per circa due anni alla nascita di “Polara ‘53” guidando un team di Bartender da cui è nata una linea di prodotti ispirati alla “Vita di Sicilia” appena presentati a “Tuttofood” a Fiera Milano Rho, con successo immediato, dalla storica azienda siciliana nata a Modica nel 1953 e su cui Carmelo Polara, AD dell’omonima azienda siciliana sottolinea “La Sicilia ci offre il meglio delle materie prime e la cultura del saper miscelare prodotti di origine diversa che ci arriva da millenni della nostra storia. Ciò che è avvenuto in Sicilia nella cucina, nella pasticceria, noi lo abbiamo voluto applicare nel mondo dei soft drink. Oggi i Bartender e i Mixologist hanno bisogno di prodotti di altissima qualità per i loro cocktail e noi vogliamo offrire l’eccellenza.”

Bere, grazie all’ascolto che Polara porta con attenzione avanti tra operatori del settore, bartender e consumatori finali, unita alla continua voglia di sperimentare unendo la grande tradizione di Polara, specializzata nei soft e well drink, e l’innovazione dei bartender, diventa una vera e propria esperienza che cambia di anno in anno grazie al rinnovamento continuo del portafoglio prodotti che hanno già raggiunto 50 Paesi nel mondo, mentre grazie ad un accattivante restyling grafico si rinnova l’etichetta della linea Antica Ricetta Siciliana puntando ad un pubblico giovane ed internazionale senza perdere mai di vista la riconoscibilità del Made in Sicily “ Abbiamo voluto rinfrescare l’immagine ed ampliare il nostro target- spiega Giuseppe Polara direttore commerciale dell’azienda- l’obiettivo è attrarre anche ke nuove generazioni senza perdere l’anima del prodotto”

Per chi ama i drink fruttati non dolci, Chiara Mascellaro non ha dubbi, la risposta da versare nel bicchiere si chiama “Aura”: Gin sale, Fake lime, Sciroppo cocco, Soda ananas polara’ 53. Caratteristiche di “Aura” sono la gradazione bassa, ed il sapore fruttato, acido e sapido e valorizza la sapidità sempre più presente nei drink degli ultimi anni.

Altro drink da non perdere nel 2025 è il “Twist on classic”: Americano al pompelmo un mix tra Vermouth rosso, Bitter rosso, Soda al pompelmo rosa Polara’ 53, le cui caratteristiche sono quelle della gradazione bassa, amaricante, ed un cui si distinguono le note agrumate e rinfrescanti del pompelmo. Twist on Classic” segue il trend dei drink poco alcolici e con note amaricanti e per questo si impone come aperitivo estivo eccellente. Ancora da bere ed assaporare c’è l’ International drink: Gin Tonic, dove al Gin si mixa la Tonica Indian Polara’ 53. Un drink dedicato chi presta più attenzione alle calorie contenute nei cocktail e quasi sempre, sceglie un gin tonic.

Grazie all’ abbinamento con l’ Indian di Polara’ 53, tonica con basso contenuto di zucchero, la percentuale delle calorie scende ancor di più. Ma oltre al limitato apposto calorico, il poco zucchero consente una maggiore esaltazione delle caratteristiche botaniche del gin.

E se si volesse sperimentare altro? Chiara Mascellaro non ha dubbi e dalla sua esperienza arrivano altri due cocktail d’effetto: Evergreen: Cordial alle erbe aromatiche (menta, alloro e salvia) con Tonica al Timo di Polara’ 53. Un Cocktail analcolico con sapore intenso dato dal mix delle erbe aromatiche utilizzate in cucina, esaltate e rese frizzanti dalla tonica al Timo di Polara’ 53 e “Nuvola” Premix (latte di mandorla, infuso al finocchio e noce moscata) vino bianco ed il tocco unico di Tonica Dry Polara’ 53. Un cocktail di basso grado alcolico, leggero e drenante.

Polara, insomma, con il nuovo brand “Polara ‘53” in materie prime dell’Isola, incontrano le migliori eccellenze del mediterraneo e del mondo per una linea di toniche e soda per il mercato dei cocktail bar premium, si impone come eccellenza siciliana anche nel mondo delle toniche e delle sode.

