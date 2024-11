Parcheggiare con Easy Park: quanto costa?

Easy Park

Parcheggiare in città è sempre molto complesso, grazie all' app è diventato molto più semplice

Easy Park è l’applicazione che permette di pagare la sosta nel parcheggio desiderato semplicemente con il proprio smartphone. Scopriamo cos’è e quanto costa Easy Park.

Parcheggiare in città è sempre molto complesso a causa del traffico e delle numerose persone che si spostano in auto, soprattutto in alcune zone cittadine centrali o comunque vicine a servizi specifici, uffici o scuole.

Grazie alle app per il pagamento del parcheggio però è diventato molto più semplice trovare parcheggio e pagarlo.

Infatti, non ci si deve più preoccupare di trovare la colonnina per il pagamento del parcheggio o controllare se si hanno abbastanza monete per coprire tutto il tempo per il quale serve mantenere parcheggiata l’auto.

Non solo, non si dovrà più aver paura di aver pagato per troppo poco tempo rispetto a quello necessario, né di dover pagare molto più di quanto effettivamente necessario.

Infatti, con le applicazioni di pagamento per i parcheggi è possibile iniziare e interrompere la sosta facilmente in qualunque momento o si può prolungare senza dover tornare nuovamente vicino alla macchina. In questo modo si risparmia denaro e tempo.

Tra le diverse applicazioni disponibili oggigiorno troviamo Easy Park. Quest’applicazione si è diffusa velocemente nei principali comuni italiani, per la sua semplicità di utilizzo e per la comodità di poter trovare e pagare il parcheggio direttamente dallo smartphone.

Ma quanto costa Easy Park e come funziona? Vediamolo nel dettaglio.

Easy Park costi e funzionamento dell’App

Prima di vedere i costi di Easy Park bisogna fare una distinzione tra i due servizi offerti: EasyPark Small e EasyParkGo.

EasyPark Small serve per chi deve usufruire di parcheggi a pagamento solo in alcune circostanze o comunque in modo non costante ma saltuario.

Nel caso di EasyPark Small si paga il costo della sosta complessiva nel parcheggio individuato e si aggiunge anche una commissione di servizio del 15% del costo totale, con una soglia minima di 0,29 euro.

EasyPark Small è il piano consigliato dunque, a chi non ha bisogno di utilizzare ogni giorno o comunque più volte al mese dei parcheggi a pagamento e vuole semplicemente avere la comodità di pagare il parcheggio comodamente direttamente dal proprio smartphone. Questa soluzione non ha costi fissi mensili, ma prevede dunque solo una commissione di servizio.

L’opzione EasyPark Go invece è pensata per chi usa i parcheggi a pagamento con molta frequenza. In questo caso, si può fare un abbonamento ad un costo fisso di 3,99 euro al mese che permette di parcheggiare senza dover pagare alcuna commissione aggiuntiva e un numero illimitato di volte. Questa è la soluzione perfetta per chi vuole risparmiare e pagare solo la cifra necessaria al tempo di sosta.

Per il pagamento della sosta, in ogni caso, una volta avviata l’applicazione il credito, che viene impostato di default a 10 euro, viene scalato gradualmente. Dopo di che, garantendo all’applicazione l’accesso alla vostra carta di credito, verrà effettuato l’addebito sul borsellino elettronico solo di quanto effettivamente dovuto per la sosta.