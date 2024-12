Ecco le nuove frontiere della vendita immobiliare

Sponsor

Il metodo Vendere casa Ragusa di Mario Chiavola e Alessandro Blundo ha un approccio innovativo e risultati garantiti

Preparare ogni immobile in vendita, valorizzarlo con tecniche di marketing adeguate e innovative e presentarlo agli acquirenti nelle migliori condizioni per venderlo nel minimo tempo e al massimo prezzo di mercato: è la mission di Vendere Casa Ragusa – Chiavola Blundo, un team immobiliare che si distingue da sempre, nel mercato ragusano, per la capacità di superare il tradizionale concetto di agenzia immobiliare.

«Abbiamo studiato e perfezionato un sistema esclusivo – spiegano Mario Chiavola e Alessandro Blundo (nella foto) – ispirandoci alle esperienze più avanzate, come quelle statunitensi. Questo ci consente di proporre un servizio unico per il nostro territorio e diverso da qualsiasi altro, riservato ad un mercato di nicchia. Per ogni immobile, mettiamo in pratica un percorso chiaro e definito. Si parte dalla preparazione degli ambienti, con interventi di sistemazione imprescindibili per chi deve vendere e vuole ottenere il massimo. Segue la valorizzazione della proprietà con aggiunta di mobili di cartone o complementi di arredo. Il tutto finalizzato a garantire il pieno potenziale estetico e portare in “scena” l’immobile, per presentarlo ai potenziali acquirenti nelle migliori condizioni e creare l’effetto “wow”. Si passa solo allora ai servizi fotografici e video di alta qualità con operatori professionisti. Quindi ogni immobile è presentato sui principali portali nazionali e internazionali con annunci corredati da foto e video, pensati per mettere in risalto ogni dettaglio; descrizioni e caratteristiche definite e studiate. Col nostro metodo, ogni immobile diventa protagonista del mercato. È un approccio che ci permette di vendere ogni proprietà velocemente e al miglior prezzo di mercato».

Inoltre, nel 2015, il team Vendere Casa Ragusa è stato il primo nel territorio ragusano a utilizzare l’Open house come tecnica di vendita immobiliare, rivoluzionando il modo di proporre gli immobili sul mercato locale: visite all’immobile organizzate in singole giornate dedicate ad un numero selezionato di potenziali acquirenti. Approccio che ottimizza i tempi di vendita creando effetto scarsità e un senso di competizione tra gli acquirenti, aumentando le possibilità di ricevere offerte vantaggiose. «L’iter richiede la massima professionalità nei confronti del venditore – aggiungono Chiavola e Blundo – e ci consente quindi di dedicare la massima cura a ciascun immobile. Per questo motivo gestiamo un numero limitato di incarichi ogni mese. L’innovazione non si limita alla valorizzazione degli immobili, ma contribuisce anche a rendere il mercato immobiliare locale più dinamico e attrattivo. In linea con la filosofia di Coldwell Banker Maxi Real Estate, di cui facciamo parte, il metodo guarda oltre, posizionandosi sempre un passo avanti rispetto al mercato. L’interesse crescente degli acquirenti esteri verso immobili di nicchia e di pregio è una sfida stimolante per il team, che punta a posizionare il territorio come meta d’interesse per investitori italiani e stranieri». Grazie a strategie di marketing avanzate come Home staging ed Open house, per citarne solo alcune, il metodo Vendere Casa Ragusa offre un servizio che ridefinisce gli standard del mercato locale. Con un’attenzione su misura, ogni vendita si trasforma in un’opportunità.

Un’altra innovazione che crea concrete opportunità L’App recluta segnalatori e si occupa di beneficenza

Per movimentare ancora il mercato immobiliare a Ragusa e provincia, Chiavola e Blundo hanno ideato un’altra soluzione innovativa: l’App “Vendere Casa Ragusa”, disponibile per il download su Google Play per dispositivi Android e su App Store per sistemi iOS. Ma come funziona esattamente?

«Attraverso questa App – spiega Mario Chiavola – reclutiamo segnalatori sul territorio. In modo semplice e intuitivo, gli utenti possono segnalarci immobili in vendita appartenenti a conoscenti o parenti. Una volta ricevuta la segnalazione, la nostra agenzia analizza la potenzialità dell’immobile e contatta il proprietario. Se l’immobile risulta idoneo, avviamo il processo che può portare alla vendita. Quando la vendita si conclude e vengono pagate le provvigioni, al segnalatore sono riconosciuti 500 euro di compenso, mentre il nostro team dona una somma all’associazione “Così come sei On-lus” di Ragusa (nella foto) che, da anni, accoglie ragazzi diversabili e li accompagna nel loro percorso di vita con lo scopo di valorizzare le abilità possedute in funzione di un migliore inserimento sociale».

Un’opportunità per tutti. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: creare un sistema di collaborazione basato sulla fiducia e sull’interesse comune, capace di valorizzare il mercato immobiliare e offrire opportunità sia a chi segnala immobili, sia ai potenziali venditori.

Il sistema offre un vantaggio doppio: da un lato, il segnalatore ottiene un’entrata extra, dall’altro, parte del guadagno va in beneficenza, creando un impatto positivo sul territorio. «Chiunque può partecipare – continua Chiavola – dal professionista al dipendente, dalla casalinga allo studente, dall’imprenditore a chi desidera semplicemente contribuire alla beneficenza e devolvere tutto alla Onlus. Questo approccio ci consente di ampliare la nostra rete, rendendo il mercato immobiliare più dinamico e capillare».