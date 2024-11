Ecolandia: programmazione strategica sulla raccolta differenziata

Ecologia

Nella mission anche gli studenti che diventano “promotori ecologici”

Ecolandia non è solamente il nome della società che opera nel settore dell’igiene ambiente con sede a Catania, ma è anche segno di trasparenza, affidabilità e attenzione verso il cliente.

Sono questi i capisaldi che la srl, fondata l’11 dicembre del 2006, ha sempre portato avanti e lo ha fatto per rappresentare un partner d’eccellenza nel territorio regionale e nazionale. Un obiettivo per confermarsi tra i leader nell’erogazione di servizi pubblici e in particolare la gestione dei rifiuti. C’è anche da evidenziare come Ecolandia srl non tralascia la flessibilità che è indispensabile per agire con efficienza e determinazione nel mercato dei servizi.

La Ecolandia srl, con sede nella V strada della zona industriale di Catania, nel rispetto dell’ambiente gestisce quotidianamente la raccolta dei rifiuti e previene le emergenze derivate da un’errata gestione, con una programmazione strategica della sua operatività in tutto il territorio di pertinenza e non.

A chi si rivolge Ecolandia

Il modello di business è orientato verso le pubbliche amministrazioni e committenti privati ai quali vengono offerti servizi completi di gestione integrata di rifiuti, consulenza e assistenza continua, mirando al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi che sono stati prefissati. I principali servizi sono la raccolta, il trasporto di rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati. Raccolta che avviene con modalità domiciliare, stradale e con cassonetti di prossimità. Tutto ciò avviene sempre nel continuo rispetto delle attuali normative ambientali.

Ad oggi serviamo più di 176.000 abitanti tra le provincie di Catania, Messina e Palermo, garantendo sempre un servizio continuo regolare e senza interruzione. Le soluzioni tecnologiche hanno un ruolo importante. Mantenersi al passo coi tempi e le nuove generazioni porta Ecolandia a confrontarsi con un’utenza sempre più esigente e preparata tecnologicamente. Per questo l’azienda ricerca sempre soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la gestione del rifiuto in maniera ottimale flessibile e veloce.

La gestione dei rifiuto per l’azienda è fondamentale. Inizia dalla raccolta domiciliare fatta con professionalità dagli operatori qualificati che la srl forma periodicamente affinché possano sempre essere d’aiuto all’utenza ma soprattutto possano sensibilizzare l’utenza stessa al miglioramento dei dati sulla differenzia zio ne del rifiuto.

La strategia per differenziare

Ecolandia organizza anche delle iniziative di sensibilizzazione, sia nei corner locali dei rispettivi comuni per sensibilizzare l’utenza meno avvezza. Ma organizza anche degli incontri specifici nelle scuole, creando un contesto di vera e propria educazione ambientale. E partendo dalle lezioni teoriche pratiche avviate nelle scuola la società vuole iniziare ad imprimere il concetto di conoscenza di rifiuti.