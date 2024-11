Economizzare vuol dire valorizzare l’efficienza

ASEC trade

Asec Trade, la società municipalizzata del comune di Catania che commercializza gas e luce ricorda la sfida cruciale

Risparmiare vuol dire valorizzare l’efficienza. Ne è convinta Asec Trade, la società municipalizzata del Comune di Catania che commercializza gas e luce, che in vista della nuova stagione termica, arrivano autunno e inverno, ricorda quella che è una sfida cruciale: valorizzare l’efficienza delle caldaie e promuovere un uso responsabile delle risorse in un contesto che chiede sempre maggiore attenzione e rispetto dell’ambiente.

«Dobbiamo incentivare comportamenti responsabili e virtuosi – spiega Giovanni La Magna, presidente di Asec Trade – perché è dai piccoli accorgimenti che si possono mettere le basi per parlare e discutere di risparmio. A partire intanto dalla manutenzione delle nostre caldaie, all’attenzione per gli incentivi per l’efficientamento energetico che, dall’altra parte, evitano il disperdersi del calore nelle nostre case, per esempio, e dunque comportano una notevole riduzione dei consumi.

Piccoli accorgimenti che possono e devono riguardare tutti. Dal singolo utente fino ad arrivare agli enti privati e alle amministrazioni comunali».

Serve, dunque, una vera e propria rivoluzione green. Questo è uno dei principali obiettivi di Asec Trade. La municipalizzata del Comune di Catania da anni è impegnata nel sensibilizzare verso un uso consapevole delle risorse energetiche, con una serie di iniziative che mettono al centro l’utente finale. Da anni parla di sostenibilità e ha lanciato anche la sfida cruciale verso la creazione delle cosiddette Cer, le Comunità Energetiche Rinnovabili che possono rappresentare la svolta verso una società in cui i consumatori diventano anche produttori (di energia). Serve coraggio e lungimiranza per raggiungere efficienza ed efficacia.

Tra le tante iniziative portate avanti da Asec Trade, condivise dal presidente La Magna con il consigliere Massimiliano Giacco e il dirigente Gaetano Pirrone, rientrano anche quelle che riguardano la customer care e la vicinanza ai propri clienti. L’ultima, in ordine di tempo, è l’apertura di un Asec Point in piazza Galeta: un punto di riferimento non solo per i servizi contrattuali, ma anche per sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’educazione energetica.

Apertura che rientra a sua volta nella nuova strategia comunicativa accompagnata da un completo restyling del brand, una nuova mascotte, e un sito web aggiornato e interattivo. La società catanese intende così proseguire il suo percorso innovativo per competere con i grandi operatori del settore, in un mercato in continua evoluzione. «La nuova Visual Identity rappresenta l’impegno che ci siamo prefissati sin dal primo momento del mio insediamento – spiega ancora il presidente Giovanni La Magna – l’obiettivo è stato dare nuova vita a questa società e far capire che Asec Trade può competere con successo sia a livello regionale che nazionale».