Entra nel vivo la “Rassegna di teatro, musica e danza” al Teatro Lucio Dalla di Milo, diretta da Alfio Zappalà

milo

Un cartellone godibile, avvincente e variegato, pensato per intrattenere un pubblico trasversale

Apertasi con la XIX edizione del Premio Teatrale Nazionale “Angelo Musco”, entra nel vivo la “Rassegna di teatro, musica e danza” al Teatro Lucio Dalla di Milo, diretta artisticamente da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama, in collaborazione con il Comune di Milo, la Pro Loco di Milo, l’associazione culturale “Premio Musco”, con il patrocinio della Regione Siciliana.

Quello del “Teatro Lucio Dalla Milo” è un cartellone godibile, avvincente e variegato, pensato per intrattenere un pubblico trasversale.

“Il carattere distintivo di questa rassegna è la multidisciplinarietà. Abbiamo ideato un cartellone che prevede tanti appuntamenti per ogni disciplina, dal teatro alla musica passando per la danza, così da presentare un’offerta quanto più completa e diversificata, capace di attirare categorie di pubblico differenti e di aumentare l’attrattività del Teatro Lucio Dalla di Milo, non solo tra gli abitanti del comprensorio ionico etneo ma anche tra i tanti turisti, italiani e stranieri, che affollano l’hinterland nei mesi estivi”, dichiara Alfio Zappalà, Direttore artistico della “Rassegna di teatro, musica e danza” al Teatro Lucio Dalla di Milo.

Il Teatro Lucio Dalla si conferma luogo pulsante di cultura e bellezza, con una ricca proposta che include sia le eccellenze artistiche siciliane, sia i celebri interpreti della scena nazionale.

Prossimo appuntamento, il 31 luglio (ore 20.45, come per tutti gli spettacoli in rassegna), con “Gatta ci cova”, l’intramontabile classico del teatro popolare, una pirotecnica girandola di fragorose risate, con Eduardo Saitta e Salvo Saitta, regia di Antonello Capodici. Di seguito, sotto i riflettori: l’1 agosto il Teatro dei Pupi con i Fratelli Napoli che presentano “Come Orlando acquistò le Armi”, avvincente narrazionedi Alessandro e Fiorenzo Napoli;il 2 agosto “Il ratto delle Sabine” di Franz von Schönthan,celebrazione del teatro comico e della commedia degli equivoci, con Pippo Pattavina; il 3 agosto “Libertango”,in cui le radici del tango si intrecciano con le vibrazioni dell’elettronica contemporanea, con il soprano Simona Trentacoste, le musiche e le ballerine della “Women Orchestra”; l’8 agosto “Il Paraninfo” di Luigi Capuana, con Enrico Guarneri, tra verismo e comicità, rappresentazione di un’opera tra le più brillanti della letteratura siciliana; il 10 agosto con “Caro amico… ti vengo a cercare”, il suggestivo tributo a Lucio Dalla e Franco Battiato che quest’anno vedrà come ospiti le cantanti Amara e Bianca Atzei, accompagnate dall’Ethos Orchestra diretta dal Maestro Daniele Zappalà. La serata sarà condotta da Ruggero Sardo.Ancora, il 12 agosto “Il talento di essere tutti e… nessuno” di e con Luca Ward, spettacolo tratto dal libro autobiografico del 2021; il 13 agosto “Note da Oscar”, incantevole concerto sulle note delle colonne sonore più celebri del cinema hollywoodiano con il Bellini Ensemble del Teatro Massimo Bellini di Catania.

Dopo la breve pausa di ferragosto, si ricomincia il 18 agosto con “Amici per la pelle”, inscenato da Gino Astorina ed Eduardo Saitta, propone un esilarante mix di comicità e riflessioni sul lato oscuro dell’amicizia e dei desideri proibiti.Il 24 agosto sarà la volta di “Mille Rose”, magnetico omaggio teatrale a Rosa Balistreri di e con Lucia Sardo e la “Women Orchestra” diretta da Alessandra Pipitone; il 27 agosto sarà la volta di “Mizzica questo è jazz”, un racconto inedito che narra, insieme, la Sicilia e la nascita del jazz, con Andrea Tidona e Rino Cirinnà; il 29 agosto “Strange King of Women”,tutto al femminile, unico e originale omaggio musicale europeo ai Deep Purple.Il 30 agosto, chiude in allegria “Soggetti smarriti”, cabaret show con la compagnia de “Il gatto blu – Harpago”.

Info Biglietti e Abbonamenti: 349 328 15 56 – 388 304 29 34 – 331 1555443 Prevendita biglietti e abbonamenti fisici: Botteghino del Cine Teatro Rex, Via Teatro, 14, Giarre (CT). Aperto al pubblico: lunedì e venerdì (dalle 9:30 alle 11:30); martedì e giovedì (dalle 18:30 alle 20:30). Presso il punto vendita LIVE TICKET della tua città, cercalo su www.liveticket.it