Esposizioni, progetti e promozione per lo sviluppo della zona etno-jonica

Iniziative

Iniziativa del GAL Terre di Aci finanziata dall'Unione Europea nell'ambito del PSR SICILIA 2014-2022

Le Terre di Aci saranno protagoniste sulle principali emittenti televisive nazionali. Le bellezze naturalistiche, i beni architettonici, la storia, le tradizioni, ma anche i prodotti e i sapori avranno uno spazio da protagonista sui canali Mediaset e La7 con spot “Visit Terre di Aci” e approfondimenti, podcast interattivi e due impianti retroilluminati sono già in bella mostra all’aeroporto di Malpensa.

Negli anni, il GAL Terre di Aci si è occupato della gestione di finanziare interventi per i privati nel settore turistico (B&B di qualità), reti di imprese per la promozione turistica del territorio e dei prodotti tipici (tre reti); ha sostenuto il terzo settore attraverso interventi per l’inclusione sociale (n. 5 progetti); ha finanziato piccole infrastrutture pubbliche (la via dei mulini, il bosco di Aci, ville comunali, musei virtuali, etc.); ha sperimentato piccoli progetti di rigenerazione urbana, come le botteghe del Danzastorie e della promozione del limone dell’Etna IGP a Piazza Marconi; ha sostenuto i giovani disoccupati attraverso un progetto di mobilità lavorativa denominato Excellent Mediterranean Net “MEN”, nell’ambito di Interreg V-A Italia Malta, e attraverso lo strumento di Garanzia Giovani.

Il GAL ha coordinato la progettazione dei Comuni nell’ambito di un Pinqua Pnrr, ottenendo un contributo di circa 19.000.000 di euro progetto denominato Smart City delle Aci; ha sostenuto e coordinato i Comuni nell’ambito del Programma Urbano Integrato Pnrr con circa 15.000.000 di euro di progettazione; ha aiutato i Comuni alla presentazione nell’Area urbana Funzionale (Fua-Catania sub ambito delle Aci); ha attualmente in redazione un contratto di sviluppo istituzionale e un contratto di programma per il quale si invita a visionare il sito del GAL www.galterrediaci.com, che prevede la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

Inoltre, ha già ricevuto il decreto di approvazione della nuova strategia di sviluppo locale, che verrà proposta con nuovi bandi a partire da gennaio 2026. Si procede con una sintesi di progetti a regia GAL ancora in corso.

Luoghi per crescere, il Gal per l’educazione e la crescita dei giovani delle Aci

Tra i tanti progetti di valore sociale portati avanti dal GAL Terre di Aci, spicca “Luoghi per crescere”, finanziato con risorse del Pnrr, con una rete di partner d’eccellenza che comprende il Comune di Acireale, il Distretto socio sanitario, Spazio 47 capofila del progetto, Euroconsulenza, fondazione Steve Jobs e Palestra per la mente. L’iniziativa, che mira a generare un significativo impatto educativo nella comunità locale, coinvolge attivamente 150 giovani tra gli 11 e i 17 anni in percorsi formativi, laboratoriali, incontri one to one, per il potenziamento delle competenze digitali, scientifiche e tecnologiche, a cui si sommano le soft skills necessarie per un ingresso proficuo nel mondo del lavoro.

Smart city e rigenerazione urbana: Acireale si rinnova

L’ex Convento dei Carmelitani di Acireale sarà nel prossimo futuro un luogo di incontro, conoscenza e studio: un importante centro sociale per la comunità e ospiterà l’Archivio Storico. Il complesso conventuale è attualmente interessato da un imponente restauro finalizzato a garantirne la conservazione e il riuso. Le scelte progettuali sono finalizzate al recupero dei percorsi e degli ambienti interni alla fabbrica con la realizzazione di nuovi itinerari in grado di consentire un’esperienza di permanenza e percorrenza inedita, che si pone come obiettivo quello di “avvicinare” il fruitore al monumento e alla sua storia. I lavori di restauro e consolidamento statico dell’ex Convento dei Carmelitani previste dal progetto di rigenerazione urbana denominato Smart city delle Aci coordinato dal GAL Terre di Aci – ha un valore complessivo di € 3.510.000,00 ed è finanziato nell’ambito del PinQuA con fondi del Pnrr. «Ridaremo dignità al nostro Archivio aprendo un centro culturale importante che si aggancia alla visione che abbiamo della città. Questo convento, che risale al XVI secolo, ha tutte le caratteristiche architettoniche e storiche per rientrare tra i più luoghi più belli della provincia – conferma il presidente del GAL Terre di Aci e sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo. – Ci consentirà una città più bella e sostenibile, per offrire un turismo esperienziale e non più di solo transito».

Progetto Rural Hub delle Aci, per la realizzazione di progetti di mobilità, patrimonio culturale e rigenerazione urbana

Prosegue la fase operativa del progetto Rural Hub delle Aci, dedicato al Sostegno per la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico. In virtù dello stanziamento di 458.973,70 € previsto, i cinque comuni afferenti al GAL Terre di Aci stanno così fruendo del supporto di tecnici e professionisti, nell’ambito di progetti di sviluppo delle attività produttive economiche, sociali e delle infrastrutture. Il supporto fornito da Rural Hub delle Aci per la progettazione di interventi in settori strategici, si concentra su tre aree chiave di interventi: mobilità, valorizzazione del patrimonio culturale e rigenerazione urbana. Oltre agli obiettivi principali, il Rural Hub è anche incaricato della predisposizione di un Contratto di Fiume e di Costa, finalizzato alla realizzazione di interventi per contrastare il dissesto idrogeologico.

Discovering Rural Sicily: il Gal Terre di Aci tra i sette Gal per la promozione turistica e culturale della SiciliaIl progetto Discovering Rural Sicily, nato dalla cooperazione di sette GAL siciliani per la promozione turistica e culturale di territori attrattivi e particolarmente identitari dell’isola, ha visto confluire i primi contenuti in una piattaforma web, ruralsicily.com, che lega i diversi volti della Sicilia alla scoperta di un’isola lontana dalle solite mete turistiche, ma più vera e inesplorata: dal Belice fino alla Timpa, passando ai campanili delle Aci per scoprire le terre del Barocco, del nisseno e i peloritani.

Promozione del limone dell’Etna e sostegno all’agricoltura: supporto, visibilità e media la rigenerazione dell’indotto agricolo e turistico