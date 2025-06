Estate tra cultura e natura: 5 città europee raggiungibili in treno da Londra

Sponsor

Londra è una delle città più gettonate dai turisti italiani che decidono di concedersi una vacanza estiva al di fuori dai confini nazionali. Chi ha qualche giorno a disposizione, oltre a soffermarsi sulle attrazioni di questa città cosmopolita, può approfittarne per raggiungere in treno località europee altrettanto suggestive. Ecco alcuni suggerimenti per un viaggio pieno di sorprese.

Immergersi nel verde di Dublino

La capitale d’Irlanda è una meta molto vivace, contraddistinta dal connubio tra storia e modernità. Tra le sue attrazioni più note rientra il Trinity College, la cui fama è legata “Libro di Kells”, custodito al suo interno e vero e proprio capolavoro d’epoca medievale. E gli appassionati di libri saranno lieti di trascorrere qualche ora tra gli scaffali della Old Library. Per una foto da condividere sui social con amici e parenti, le rive del Fiume Liffey permettono di ammirare un’opera d’arte architettonica: il Samuel Beckett Bridge, progettato dall’architetto Santiago Calatrava c con struttura portante in acciaio. La città offre molto verde, distribuito tra diversi parchi degni di nota, come lo St. Stephen’s Green.

Altre mete interessanti nella capitale irlandese

Raggiungere il Castello di Dublino significa fare un viaggio nella storia fin dalla struttura contraddistinta dall’affiancamento degli stili vittoriani e normanni. Non mancano i musei; accedendo al Museo Nazionale d’Irlanda si conosceranno da vicino le epoche passate, con reperti che vanno dal Neolitico all’epoca contemporanea. Trattandosi di una città irlandese, la visita non potrà concludersi degnamente senza l’approdo alla Guinness Storehouse, dove viene prodotta una delle birre più famose del globo.

Il fascino di Amsterdam, la “Venezia del Nord”

Amsterdam è un riuscito mix tra cultura, storia e occasioni di divertimento. Le tipiche abitazioni a traliccio si specchiano sui canali che attraversano la città regalando ai turisti immagini da cartolina. Particolarmente apprezzati per una passeggiata all’insegna del relax sono i canali di Prinsengracht e il Singel. Quando la stanchezza si farà sentire a ritemprare le membra sarà una sosta nel polmone verde di Amsterdam, il Vondelpark. Che l’idea sia godere del sole, od organizzare un improvvisato picnic, il parco saprà offrire il giusto refrigerio. La capitale dei Paesi Bassi ha tanto da offrire ai turisti interessati ai musei. Tra il Museo Van Gogh, il Rijksmuseum (che ospita opere firmate da Vermeer e Rembrandt) e la casa di Anna Frank, le opzioni non mancano.

La romantica Parigi

Poco più di 2 ore: è questo il tempo necessario per giungere a Parigi affidandosi ai viaggi in treno da Londra. Conosciuta anche come “Ville lumière” (in italiano la “città delle luci”), la capitale francese è romantica ed elegante. È meraviglioso osservare l’orizzonte dalla Torre Eiffel illuminata dopo l’ora del tramonto, o raggiunte le alture di Montmartre, il quartiere degli artisti. Molto ambita è una crociera serale lungo la Senna, ideale per ammirare il Louvre, la Cattedrale di Notre Dame e tanti altri monumenti parigini. Tra i locali, a primeggiare è ancora oggi il Moulin Rouge. Chi apprezza la musica classica hanno nella visita all’Opéra Garnier (meglio ancora sarebbe presenziare a uno spettacolo) un appuntamento imprescindibile. Se il Quartiere Latino è ricco di locali jazz, il già citato Montmartre è tutto un fiorire di artisti di strada. Una serata tranquilla potrà prevedere prima una sosta in uno dei bistrot tradizionali del centro storico, quindi una passeggiata romantica sugli Champs Élysées.

Musei e parchi di Parigi

A Parigi recitano un ruolo da protagonista i musei, con il Louvre e il Museo d’Orsay in cima alla lista, cui fanno seguito mete forse meno note, ma sicuramente non meno suggestive, come il Museo del Medioevo. Le mattinate o i pomeriggi estivi vedono animarsi gli spazi verdi, dal Giardino Botanico al parco Buttes-Chaumont e ai Giardini di Lussemburgo.

Bruxelles: Allontanarsi dal caldo nella Capitale d’Europa

È un clima mite, con temperature medie difficilmente destinate a superare i 25°, ad accogliere i turisti nella città belga durante la stagione estiva. Ed è proprio in estate che nella capitale vengono organizzati festival ed eventi in grado di registrare moltissimi visitatori. A spiccare sono il Belgian Beer Weekend e la Giornata Nazionale del Belgio. Ma sono molti altri i motivi per giungere a Bruxelles, a partire dalla “La Grand-Place”, dove si erge il municipio caratterizzato da dettagli dorati. Tanti turisti approfittano di una vacanza per gustare alcune specialità della cucina: cioccolato, waffle, golosi biscotti e frites. I più golosi sono invitati a visitare il museo Choco-Story Brussels. Nei due piani si susseguono video, pannelli esplicativi, poster, deliziose degustazioni, sculture e abiti di cioccolato e cioccolatiere da collezione. Da appuntare tra le mete del viaggio è anche il Comic Art Museum, con assoluti protagonisti i fumetti. Terminata un’intensa mattinata all’insegna della cultura, un po’ di riposo nel Parc de Bruxelles è pienamente meritato.

