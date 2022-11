Da Allegri ad Alvini: ecco quanto guadagnano gli allenatori di serie A

Chi sono gli allenatori più pagati della serie A? Da qualche anno – da quando Pep Guardiola ha “rivoluzionato” il modo di giocare con il suo tiqui – taca – i tecnici sono diventati delle vere e proprie star. E la tendenza ha anche coinvolto il calcio italiano. Oggi – rispetto a venti anni fa – molti tecnici di serie A guadagnano più della maggior parte dei calciatori che allenano.

Il più pagato in Italia è Massimiliano Allegri: l’allenatore della Juventus guadagna 7 milioni netti l’anno e ha un contratto fino al 2024. Il tecnico dei sei scudetti di fila bianconeri è tallonato da una icona del calcio mondiale, l’allenatore della Roma Josè Mourinho: anche a lui il club assicura un ricco contratto da 7 milioni l’anno.

Sul gradino più basso del podio l’allenatore dell’Inter: Simone Inzaghi, che ha rinnovato di recente, guadagna 4 milioni l’anno. Con lui anche Stefano Pioli: il tecnico campione d’Italia guadagna anche lui circa 4 milioni.

Luciano Spalletti, l’allenatore del Napoli capolista, ha un contratto da 3,2 milioni l’anno, mentre Maurizio Sarri, allenatore della Lazio sorpresa del campionato guadagna 3 milioni netti a stagione.

Stessa cifra per Gianpiero Gasperini, tecnico dell’Atalanta delle meraviglie. Ivan Juric, allenatore del Torino si ferma – si fa per dire – a due milioni, poco sotto Vincenzo Italiano, trainer della Fiorentina che guadagna 1,7 milioni a stagioni. Thiago Motta, allenatore del Bologna chiamato a risollevare le sorti dei rossoblù ha un contratto da 1,2 milioni l’anno.

Sotto il milione Alessio Dionisi del Sassuolo che ha un contratto da 850 mila euro l’anno, Davide Nicola, protagonista della miracolosa salvezza della Salernitana, 800 mila euro, Dejan Stankovic, da poco subentrato alla guida tecnica della Sampdoria guadagna 700 mila euro, poco di meno (600 mila) per Paolo Zanetti dell’Empoli e Salvatore Bocchetti del Verona. Mezzo milione l’anno per Luca Gotti dello Spezia, 450 mila euro per Marco Baroni del Lecce, “solo” 300 mila euro per Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese che ha stupito tutti.

Ultimi nella classifica Raffaele Palladino del Monza e Massimiliano Alvini della Cremonese che hanno un contratto da circa 200 mila euro l’anno.

Tra l’allenatore della serie A più pagato e quello meno pagato c’è una forbice di oltre 6,5 milioni: un divario che ricalca la differenza di budget tra i grandi club e i piccoli del nostro calcio. Ma mentre la Juve e la Roma hanno – di molto – aumentato il budget per il tecnico (Allegri ne prende 7, ma il suo predecessore Andrea Pirlo nel prendeva 1,8 milioni, mentre l’ex tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca. guadagnava 2,5 milioni), l’Inter ha ad esempio risparmiato quasi due terzi: dai quasi 12 milioni di Antonio Conte ai 4 di Simone Inzaghi.

