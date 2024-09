HONOS ’24 per Elisa Claps

Sponsor

Edizione 2024 dedicata alla giovane potentina e ai suoi valori sociali

Il Premio Nazionale HONOS ha il suo pilastro fondante nel coinvolgimento degli enti del territorio. Nel creare un percorso di Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, in una dimensione formativa tutto l’anno, il Premio Honos, ha come scopo principale far acquisire alle nuove generazioni ed a tutte le persone interessate, la piena coscienza e consapevolezza del valore umano, dei comportamenti civili all’interno degli ambienti istituzionali e nell’intera società al fine di una convivenza civile e, principalmente, democratica.

Alla base della sua struttura vi è una forte ideologia sociale in cui è prevista la focalizzazione del percorso di cittadinanza attiva come punto di partenza per giungere via via ad un Esempio’ .Nato su impulso della Professoressa Pina Gozzo, cittadina attiva sul territorio e attivista pluri ventennale per WWF, ha rafforzato il suo messaggio con la costante attività associativa della Galleria EtnoAntropologica nello specifico impegno di Maria Antonietta, Michele e Laura Liistro.In questi anni è diventato stretto e collaborativo il rapporto con i comuni Honos grazie all’ utilizzo e al consolidamento dello stesso linguaggio ricco di valori civili.

Il Premio Honos 2024, ha voluto concentrare l’attenzione sulla storia di Elisa Claps e sulla forza della sua famiglia. La loro determinazione ci offre l’opportunità per poter riflettere su dinamiche sociali pericolose .“Non c’è un percorso predestinato a divenire esemplare. Siamo noi che comprendiamo il significato di cittadinanza attiva e legalità volta per volta e lo realizziamo a nostro modo.Connettere territori, persone e fatti per spiegare e realizzare come essere cittadini, non è facile, in quanto ognuno usa il proprio linguaggio ed i propri mezzi e, spesso, l’esempio è dato semplicemente da persone che compiono piccole azioni per la propria comunità.Gildo Claps è l’esempio dell’impegno e della forza che smuove muri di omertà e l’Associazione Penelope Italia ODV, a fianco delle famiglie degli scomparsi, è la dimostrazione del suo esemplare modus faciendi.Elisa è la nostra amica, la nostra sorella, la nostra figlia perché in lei, tramite il suo diario, è comprensibile quello che la sua famiglia aveva realizzato: una giovane formata sui valori civili e sensibile, pure, alla lotta contro il crimine.