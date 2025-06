I progetti di Asec Trade per l’energia e l’ambiente

giornata ambiente

L’azienda che commercializza gas naturale e energia elettrica in Sicilia e anche nel resto d’Italia tra innovazione e sostenibilità

Rispetto dell’ambiente e sguardo rivolto al futuro per accettare le nuove sfide del domani. Eccoli alcuni punti fermi che l’Asec Trade Srl, l’azienda che si occupa della commercializzazione del gas naturale e dell’energia elettrica in Sicilia e nel resto d’Italia, ribadisce e consolida di fronte alla Giornata Mondiale dell’Ambiente.

La sensibilizzazione verso un ecosistema e un pianeta da salvare diventa una priorità con la consapevolezza che, intervenire sulla produzione e sui consumi delle fonti energetiche, non è più una scelta, ma una necessità.

«Una delle sfide più urgenti che riguardano da tempo tutti i paesi del mondo è l’inquinamento atmosferico – spiega il presidente di Asec Trade Maria Pagano – questo tipo di appuntamenti globali diventano un invito a riflettere sul ruolo attivo e consapevole che ciascuno di noi deve avere nel rispetto dell’ambiente, a partire dal modo in cui produciamo, consumiamo e viviamo ogni giorno. Noi siamo coscienti che, per interpretare al meglio questo messaggio, le società del settore devono cambiare paradigma. Bisogna guardare alle innovazioni focalizzandosi su una minore emissione di anidride carbonica attraverso l’impiego di modelli “green” e una maggiore trasparenza lungo le varie filiere produttive. La nostra azienda – prosegue l’avv. Pagano – ha una propria visione e, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale catanese, può attivare progetti mettendo in rete gli impianti fotovoltaici già presenti nelle scuole e facendo in modo che, attraverso un approccio condiviso, si possa finalmente abbattere i costi dell’energia rispettando l’ambiente e il nostro pianeta».