I semiconduttori sono l’oro del XXI secolo. Investiamo sul talento dei nostri giovani

Innovazione tecnologica

Il centro R&D di Catania è un polo all’avanguardia per lo sviluppo di soluzioni analogiche avanzate, dove ricercatori e ingegneri collaborano alla creazione di tecnologie per l’automotive e l’industria 4.0

Nel contesto dell’Investor Day 2024, NXP Semiconductors (della cui storia, core business e ruolo riferiamo nell’altro articolo in pagina) ha delineato una strategia ambiziosa per guidare l’innovazione nei sistemi intelligenti all’edge, con particolare attenzione ai settori automotive e industriale. Ma oltre ai numeri e alle tecnologie, emerge un tema cruciale per l’Italia: il ruolo dei giovani nel futuro dei semiconduttori. Con una crescita prevista tra il 6% e il 10% annuo fino al 2027 e investimenti in piattaforme come CoreRide per veicoli software-defined, NXP si conferma come attore strategico globale.In Italia, l’azienda è presente a Milano e a Catania, dove operano team di ricerca e sviluppo, vendite e ingegneria applicata. Questi poli rappresentano un’opportunità concreta per i giovani laureati e gli studenti in ingegneria elettronica, informatica e automazione. La filiera dei semiconduttori, che nel nostro Paese vale oltre 7 miliardi di euro, è in forte espansione. NXP contribuisce con programmi di formazione, stage universitari, collaborazioni con start-up e supporto ai dottorati di ricerca. Ho più volte sottolineato l’importanza di attrarre talenti locali e promuovere l’innovazione attraverso l’educazione tecnica e la collaborazione con le università. Nel documento presentato a Boston, NXP ha evidenziato come l’intelligenza artificiale, la cybersecurity e l’elettrificazione siano i driver principali della trasformazione industriale. In questo scenario, i nostri giovani possono svolgere un ruolo chiave, non solo come futuri ingegneri, ma anche come imprenditori e ricercatori.L’impegno verso la sostenibilità – con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2035 – e la creazione di valore per gli azionisti completano una visione che mette al centro l’innovazione responsabile. Per i giovani, significa entrare in un settore che non solo offre occupazione qualificata, ma contribuisce responsabilmente alla transizione ecologica e digitale del Paese. NXP non è solo un leader tecnologico: è un catalizzatore di opportunità per le nuove generazioni. Investire nei semiconduttori oggi significa costruire il futuro dell’Italia, con i giovani come protagonisti.Consapevole di questa sfida, NXP ha avviato molte collaborazioni tra l’altro con il Politecnico di Milano, l’Università di Catania e l’Università di Bologna, per promuovere programmi di ricerca congiunti, stage e percorsi di dottorato industriale. Queste iniziative mirano a formare ingegneri altamente specializzati in microelettronica, intelligenza artificiale e sistemi embedded.In particolare, il centro R&D di Catania rappresenta un polo di eccellenza per lo sviluppo di soluzioni analogiche avanzate, dove giovani ricercatori e ingegneri collaborano allo sviluppo di tecnologie per l’automotive e l’industria 4.0. NXP Italia partecipa, inoltre, a progetti europei come IPCEI (Important Projects of Common European Interest) per rafforzare la sovranità tecnologica dell’Europa.L’azienda promuove anche iniziative di orientamento nelle scuole superiori e negli Istituti Tecnici Superiori, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della microelettronica e colmare il gap tra domanda e offerta di competenze. Secondo recenti stime, il settore dei semiconduttori da noi potrebbe creare oltre 10mila posti di lavoro entro il 2030, a condizione che si investa in formazione e infrastrutture.In questo contesto, NXP si propone non solo come leader tecnologico, ma anche come attore sociale impegnato nella costruzione di un ecosistema inclusivo e sostenibile, dove i giovani possano trovare opportunità concrete di crescita e contribuire all’innovazione del Paese.

NXP porta l’Europa nell’Etna Valley. Visione e hi-tech per un player globale

Con un fatturato di 12,7 miliardi di euro nel 2024 ed una forza lavoro di oltre 34mila persone distribuite in 30 Paesi, è la terza azienda europea per capitalizzazione di mercato, dopo ASML e ARM Holdings