Iblea Acque Spa e i piani per il futuro: «No agli sprechi, impariamo a tutelare la risorsa»

giornata mondiale dell'acqua

«L’uso adeguato permette anche agli utenti di risparmiare sulle bollette»

Anche Iblea Acque, la SpA che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Ragusa per conto di undici Comuni del territorio, ha avviato una serie di azioni di sensibilizzazioni in occasione del World water day finalizzato a mettere in evidenza nei confronti dell’opinione pubblica l’importanza di ridurre lo spreco di acqua e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico. Messaggi specifici e diretti destinati a colpire nel segno. Soprattutto per le giovani generazioni (nella foto la sorgente Paradiso).«L’acqua – sottolinea l’amministratore unico di Iblea Acque SpA, Franco Poidomani – è una risorsa importantissima e lo è diventata ancora di più in seguito alla crisi che ha attanagliato il nostro territorio regionale in questo ultimo periodo. Sebbene l’ambito ibleo abbia sofferto un po’ meno di quanto accaduto in altre realtà, vedi Gela, Caltanissetta e Agrigento, anche qui abbiamo dovuto fare i conti con situazioni critiche e la necessità di risparmiare, la necessità di considerare l’acqua come un elemento da non sprecare, e quindi utilizzarla per gli usi adeguati, non tenendo i rubinetti aperti, senza quelle disattenzioni, insomma, che non ci aiutano a combattere gli sprechi. Aspetti da porre sotto attenzione. Anche perché tutto questo ci consente non solo di dare un contributo sul fronte dello sviluppo sostenibile ma anche di garantire dei risparmi in bolletta per i cittadini e non è certo un aspetto secondario da prendere in esame».Il dirigente tecnico Renato Savarese aggiunge: «L’acqua è una risorsa vitale, una risorsa che va tutelata, una risorsa non inesauribile. Questo vuol dire che se da una parte la nostra società ha il compito di portare acqua ai nostri utenti, e lo possiamo fare sia incrementando i volumi di risorsa idrica immessa in rete oppure potenziando i pozzi esistenti o, comunque, realizzandone di nuovi per fronteggiare questa diffusa scarsità, dall’altra abbiamo il dovere di fare in modo che la collettività possa essere sensibilizzata nella maniera più opportuna. Chiediamo agli utenti di pianificare al meglio il consumo, cercando di tutelare la risorsa idrica anche con semplici gesti che possono essere quelli di non fare scorrere l’acqua inutilmente quando ci laviamo i denti, per esempio, o evitando di innaffiare quando non ce n’è bisogno. Bastano pochi accorgimenti perché ciascuno di noi possa contribuire in maniera adeguata a evitare il depauperamento delle riserve locali».«In prospettiva di una migliore efficienza all’utenza – asserisce dal canto proprio Antonino Malaponti, dirigente settore Investimenti – abbiamo cercato di rimpolpare la pianta organica assumendo delle nuove figure all’interno della società. Questo ci può permettere di fornire ulteriori garanzie alle utenze affinché le stesse si attivino per accertare eventuali perdite all’interno delle proprie abitazioni sempre nel rispetto del risparmio idrico. Abbiamo cercato di sopperire a queste mancanze ampliando anche la struttura dei nostri uffici, con spazi più operativi al fine di garantire un migliore ed efficiente servizio all’utenza».

Lo sportello on line