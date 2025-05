Il fenomeno crescente della celiachia: tante soluzioni alimentari per adulti e bambini

L'iniziativa

Anche gli artigiani negli ultimi anni si sono prodigati a realizzare alimenti senza alcuna contaminazione

La celiachia, una patologia cronica la cui diagnosi è in continua crescita. Per chi è celiaco deve avere una alimentazione corretta per evitare che l’intestino tenue si infiammi, così la soluzione tecnica – pratica è quella di non assumere alimenti con il glutine. Una precauzione indispensabile per evitare che venga compromesso lo stato di salute dell’individuo.

I casi in continua crescita

Il numero dei pazienti è in continua crescita e la celiachia è stata inserita tra le malattie croniche e invalidanti. La patologia può svilupparsi ad ogni età e i sintomi sono differenti. L’unica cura disponibile per la celiachia è l’adozione di una alimentazione priva di glutine. Il Sistema Sanitario Nazionale eroga gratuitamente prodotti alimentari privi di glutine fino a un tetto di spesa mensile a seconda dell’età e del genere. In Sicilia sono oltre 15mila le persone celiache ma il dato potrebbe ulteriormente crescere visto che la patologia è silente e spesso viene diagnosticata anche in ritardo perché i sintomi sono latenti.Tantissimi sono i bambini che soffrono di celiachia e qui la famiglia svolge un ruolo importante per permettere al piccolo di poter accettare il problema e iniziarci a convivere. In questo contesto i genitori sono fondamentali perché devono spiegare al loro bambino che comunque non è diverso dagli altri, ha solo una patologia che con i dovuti accorgimenti non è nulla di particolare. Finora non c’è un mondo per far accettare questo status di salute a un bambino, ma il genitore lo può incoraggiare solo nel momento in cui anche lui ha accettato la patologia. Così al bando le negazioni, anzi in questa situazione un genitore deve fare in modo di accontentare il proprio figlio, di fare in modo che gli alimenti siano uguali per tutti e trovare quelle soluzioni tecnico – pratiche per alleggerire questo malessere interiore.

Gli alimenti

Ormai c’è una vasta gamma di alimenti per i soggetti celiaci, un’ampia scelta in particolare per i bambini golosi, in cui si può coniugare benessere e desiderio. Nel tempo, infatti, le società produttrici si sono dati un gran da fare per soddisfare le richieste, anche le più disparate. Così il bambino con celiachia non viene più escluso nelle festicciole con i compagni visto che anche gli artigiani e le rosticcerie si sono adeguati preparando alimenti non contaminati con il glutine. Soluzioni e tecniche che hanno riportato il sorriso sul volto dei più piccoli che continuano a condurre la propria vita senza ritenersi “diverso” dagli altri.Così anche per la celiachia si sono trovate delle soluzioni alimentari che fanno contenti tutti adulti e piccini che devono convivere con una patologia che si sta diffondendo a macchia d’olio. Soluzioni farmacologiche non ce ne stanno, c’è l’indispensabile precauzione di non ingerire alimenti con il glutine. Così nella famiglie cambia l’alimentazione, anche quando ci si reca in un locale pubblico in cui si cercano di evitare contaminazioni che possono creare problemi.

Lo specialista

Dal gelato alla sfoglia, dalla pizza fino all’arancino. Ormai non ci sono confini alimentari per coloro i quali hanno la celiachia. Anzi con il trascorrere del tempo sempre più soluzioni alimentari sono dietro l’angolo. E questo rende più sereni i genitori che preparano la merenda ai propri figli e lo fanno con la consapevolezza che nessuno dei compagni li guarderanno con gli occhi di chi non ha mai visto quei prodotti.

Alla farmacia Con Te di Claudio Pappalardo per rispondere alle tante istanze di adulti e piccini hanno voluto creare uno spazio dedicato ai celiaci. E qui si trova di tutto per accontentare i palati più fini. «E per coloro i quali vanno sempre di fretta – dice Pappalardo – abbiamo pensato anche ai prodotti surgelati che non mancano mai in un’abitazione. E allora perché non procedere anche per i celiaci? Una domanda che ci siamo posti e subito dopo è diventata realtà. E oggi posso affermare che è stata la scelta giusta. Abbiamo trovato una soluzione a tante famiglie, ai tanti bambini golosi».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA