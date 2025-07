Incremento degli stipendi per i dipendenti dell’Arnas Garibaldi di Catania

la nuova sfida

Assegnati i differenziali economici per professionalità acquisite

Un “premio” per le competenze acquisite, la professionalità espressa e la qualità delle prestazioni erogate. Incremento di stipendio per 694 dipendenti dell’Arnas Garibaldi.La Direzione Strategica(generale, sanitaria e amministrativa) ha, infatti, esitato la delibera che individua i vincitori nell’ambito della procedura di attribuzione dei Differenziali economici di professionalità (Dep), con decorrenza dal primo di gennaio 2024.

Dopo la selezione

Si tratta di un passo importante e atteso, che coinvolge il personale del comparto, selezionato secondo criteri di trasparenza, merito e continuità amministrativa. La procedura, avviata dalla precedente direzione amministrativa, guidata da Giovanni Annino, si è conclusa nel segno della coerenza con le politiche aziendali che puntano alla valorizzazione delle risorse umane. I Dep rappresentano uno strumento premiale previsto dal contratto di lavoro. L’assegnazione avviene sulla base di parametri oggettivi che includono l’anzianità di servizio, la formazione, l’esperienza professionale maturata e i risultati ottenuti. In questo contesto, il contributo delle organizzazioni sindacali, coinvolte attivamente nella contrattazione decentrata, è stato determinante per garantire equità e partecipazione nelle scelte adottate.

Il direttore generale

“Con questa ulteriore iniziativa – spiega il Direttore Generale, Giuseppe Giammanco – portiamo avanti il percorso di riconoscimento e di valorizzazione del personale del comparto sulla base di indici di meritocrazia e trasparenza, grazie al lavoro sinergico dell’Unità operativa complessa “Risorse umane” e delle organizzazioni sindacali, che hanno portato avanti in sede di contrattazione decentrata le istanze dei lavoratori.”Il provvedimento non esaurisce il percorso di valorizzazione delle risorse aziendali. “A breve – spiega Carmelo Ferrara, neo direttore amministrativo – sarà pubblicato un nuovo avviso, finalizzato al riconoscimento del beneficio anche per il personale non incluso in questa tornata. Vi è infatti la volontà di proseguire sulla strada della progressiva estensione dei DEP, nella logica dell’inclusività e della crescita professionale”.

Tappa importante