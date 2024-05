Infiorata di Noto: celebrazione floreale e musicale

Sponsor

Appuntamento annuale con l'Infiorata a Noto raggiunge la sua 45ª edizione, caratterizzata da un sistema innovativo di irrigazione che preserva la freschezza dei petali.

Dal 17 al 21 maggio si rinnova a Noto l’appuntamento con l’Infiorata, giunta alla 45^ edizione, che si svolgerà nell’arco di cinque giorni, grazie a un sistema innovativo di irrigazione collaudato che meglio preserva la freschezza e il turgore dei petali, garantendo che ogni composizione sia al massimo della sua bellezza. Un’idea che è nata due anni fa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Corrado Figura. Un’idea che è risultata vincente e, per l’appunto, sarà riconfermata anche per questa edizione.

La meravigliosa via Corrado Nicolaci sarà il cuore pulsante di questa straordinaria manifestazione, abbellita con i tradizionali 16 bozzetti e ispirata alla genialità di Giacomo Puccini, in occasione del suo centenario. La kermesse celebrerà il lavoro e l’eredità del famoso compositore italiano, noto per le sue opere iconiche come “La Bohème”, “Tosca”, “Madame Butterfly” e “Turandot”, hanno avuto un impatto duraturo sulla musica e sono ancora amate e eseguite in tutto il mondo.

«Sarà un colpo di colori – afferma il sindaco di Noto Corrado Figura – ma anche di arte, con eventi collaterali che renderanno questa manifestazione spettacolare. Un’Infiorata che vede al centro delle attività degli eventi culturali internazionali. Ma c’è spazio anche per la musica: l’Orchestra di fiati “F.Mulè” Città di Noto rappresenterà le aree di Puccini al Teatro “Tina Di Lorenzo”; la Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago, in collaborazione con il Festival Puccini e l’Associazione Culturale Figaro Opera Society, sarà di scena in piazza Municipio con il concerto “Addio fiorito asil” Galà Lirico Pucciniano; mentre il lunedì sera il tradizionale djset, sempre in piazza Municipio, con Vicky Queen, Mr Mike dj e la straordinaria partecipazione del famoso percussionista Dario Tanghetti».

La madrina d’eccezione di questa edizione dell’Infiorata di Noto sarà la cantante Sissi la quale nel 2021 ha partecipato al programma “Amici” di Maria De Filippi, arrivando in finale. Silvia Cesana, in arte Sissi, darà il via, insieme con le Istituzioni cittadine, agli Infioratori e ai Musici e Sbandieratori Città di Noto, all’edizione di quest’anno. Poi, di sera, il concerto in piazza Municipio accompagnato dal gruppo netino “Magic Sound”. Fiore all’occhiello della domenica c’è il tradizionale e immancabile Corteo Barocco, con più di 200 figuranti che riportano in vita le sette famiglie aristocratiche della città, indossando i preziosi costumi settecenteschi. Ad accompagnarli sarà Carlo Muratori, fra i più autorevoli e storici cantautori siciliani. Chiuderà la serata Brenda Novella, la pianista che canta e suona al contrario, e lo spettacolo su maxi schermo di disegni con la sabbia dedicato a Giacomo Puccini.