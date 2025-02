L’I.S.”M.Amari” una scuola per tutti

Scuola la scelta giusta

L’I.S.Michele Amari di Giarre,Riposto e Linguaglossa è uno dei poli liceali più completi del territorio jonico-etneo. Offre ad una vasta utenza che spazia dalla zona jonica a quella pedemontana una variegata gamma di indirizzi scolastici: i licei classico, musicale e coreutico allocati a Giarre, i licei delle Scienze umane e del Made in Italy a Riposto e i licei Scientifico, linguistico e delle Scienze umane nella sede di Linguaglossa.

L’Amari svolge: Certificazioni Cambridge e Dele, Insegnamento CLIL; L’Amari cura: Certamina, Campionati di Italiano, Scienze, Fisica e Matematica, Inclusione alunni H, Bes e DSA; L’Amari potenzia: Beni culturali, Liceo Matematico (in collaborazione con l’Università di Catania), Potenziamento linguistico; L’Amari realizza: Laboratorio teatrale, Orchestra e coro,Clownterapy e Lis, Progetto Podcast, Exhibit di Fisica, Test center Ecdl; L’Amari partecipa: Notte nazionale dei Licei, Gare e concorsi nazionali, Fibonacci day.

L’Amari, una scuola storica in quanto il suo liceo classico fu fondato nel lontano 1886, ancora oggi rappresenta nel territorio un punto di riferimento in ambito formativo e didattico. Gli studenti possono vantarsi di avere docenti preparati e strumenti didattici innovativi per una scuola al passo con i tempi.

Le iscrizioni si chiuderanno lunedi, 10 febbraio 2025.

Per informazioni: 0956136480 – email:CTIS001009@Istruzione.it – CTIS001009@pec.istruzione.it

www.iisamari.edu.it

