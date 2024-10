KORE SICILIAE AL TTG: un viaggio nel cuore dell’Ennese

Sponsor

Kore Siciliae tra i protagonisti dell’edizione 2024 del TTG Travel Experience, la fiera internazionale del turismo più importante d’Italia, che si conclude oggi a Rimini. Un’occasione imperdibile per promuovere le eccellenze del territorio siciliano al mondo nella quale spicca il progetto dedicato alla valorizzazione turistica del Rocca di Cerere Unesco Global Geopark, un tesoro naturale e culturale situato nel cuore della Sicilia. Kore Siciliae è stato presentato dal Consorzio Together presso lo stand di CNA nazionale.

Kore Siciliae è molto più di una semplice offerta turistica, è un invito a vivere la Sicilia più autentica, immergendosi nelle tradizioni, nelle esperienze e nelle bellezze naturali che caratterizzano l’area di Enna e del Rocca di Cerere Geopark. Gli operatori locali dell’agroalimentare, dell’artigianato e del settore turistico hanno unito le loro forze per creare pacchetti esperienziali unici, pensati per chi desidera scoprire l’isola sotto una luce diversa, lontano dai classici itinerari turistici.

La partecipazione al TTG ha rappresentato per Kore Siciliae una vetrina internazionale di grande rilevanza, capace di aprire nuove opportunità di collaborazione con i principali intermediari del settore turistico. L’incontro diretto con i tour operator ha permesso di stabilire relazioni concrete e di mostrare in prima persona la qualità delle esperienze proposte. Nei prossimi giorni alcuni di questi operatori saranno ospiti a Enna, dove avranno la possibilità di conoscere da vicino i luoghi e le persone che rendono unica questa destinazione.

Nei giorni della manifestazione tour operator internazionali provenienti da tutto il mondo hanno avuto l’opportunità di conoscere queste proposte innovative, che mettono al centro non solo le bellezze paesaggistiche e storiche dell’Ennese, ma anche il forte legame con la cultura e le tradizioni locali. La vera differenza, però, è data dal modo in cui i visitatori potranno vivere queste esperienze: non come semplici spettatori, ma come protagonisti di un viaggio immersivo, in cui saranno invitati a uscire dai loro schemi mentali e a sperimentare nuove prospettive, nuove sensazioni e nuovi modi di vedere il mondo.

L’obiettivo del progetto è chiaro: far vivere ai turisti esperienze autentiche che vadano oltre la semplice visita turistica, un approccio che mira a coinvolgere tutti i sensi, immergendo i visitatori in un contesto culturale e naturale unico, fatto di sapori, odori, suoni e tradizioni. Dalle visite guidate tra i sentieri del Rocca di Cerere Geopark, alla scoperta delle antiche tecniche artigianali, fino alle degustazioni dei prodotti tipici dell’agroalimentare siciliano, ogni momento sarà un’occasione per entrare in contatto con la vera anima dell’isola.

In un contesto in cui il turismo esperienziale sta diventando sempre più centrale nelle scelte dei viaggiatori, Kore Siciliae si pone come una risposta innovativa e autentica alla domanda di esperienze profonde e significative. Il progetto non si limita a promuovere la bellezza del territorio, ma punta a far vivere ai visitatori un’esperienza trasformativa, che li arricchisca non solo culturalmente, ma anche emotivamente.