La cura del capello tra psicologia e rinascita nei centri Winner: un mix di emozioni per le clienti

Benessere

Nelle strutture di Modica, Catania e Gela si realizzano le parrucche e si effettuano i test tricologici

In un settore dove la cura estetica si intreccia sempre più con il benessere psicologico e sociale, il Centro Winner di Modica, diretto da Orazio Modica Ragusa, rappresenta un modello virtuoso di bellezza consapevole e inclusiva.

Il Centro Winner opera in Sicilia con sedi a Modica, Catania e Gela, offrendo una gamma completa di servizi che spaziano dalle parrucche post-medicali e chemioterapiche ai trattamenti di infoltimento capillare, passando per la tricologia, con analisi approfondite del cuoio capelluto e dei capelli grazie all’uso di microscopi a luce polarizzata. La filosofia che guida il centro è chiara: intervenire con competenza e sensibilità affinché il cambiamento di immagine diventi un processo di valorizzazione e non di trauma.

Servizi di valore

Il centro propone soluzioni personalizzate come: parrucche naturali o sintetiche; protesi fisse o patch capillari; trattamenti tricologici mirati alla prevenzione della caduta dei capelli e detossinazioni, colorazioni, pieghe speciali anche su protesi. Un punto di forza è la combinazione tra estetica, salute e innovazione: ogni cliente beneficia di un approccio rigenerativo sia esteriore che interiore.

Formazione e diffusione del marchio

Winner ha conquistato il settore non solo localmente ma anche oltre i confini nazionali: ha partecipato al Congresso Tricoitalia di Bologna, dove è stato presentato come case study sull’applicazione avanzata delle tecnologie tricoprotesiche. Dopo l’affermazione nel panorama italiano, il marchio è stato strutturato in franchising, con l’obiettivo di espandersi su tutto il territorio nazionale, in regioni come Lazio e Lombardia.

Solidarietà e responsabilità sociale

Il Centro Winner non è soltanto un’eccellenza estetica, ma anche solidale. A Catania, ha donato 2.000 euro in occasione della Festa della Donna, destinati a diverse Onlus locali (Angolo Siracusa, Farck&C., Filo della Vita, MediCare, Sensazione Rosa, SOS Donna) per sostenere chi affronta malattie complesse con dignità ed emozioni forti. Oltre alla collaborazione con reparti oncologici e Onlus, Winner promuove l’accessibilità ai trattamenti anche per chi non può sostenere i costi di parrucche di qualità, sollecitando supporti regionali in Sicilia.

Un modello di bellezza responsabile

Winner crede che la bellezza non sia solo estetica ma anche psicologica, etica e sociale: i servizi tricologici aiutano a prevenire traumi visivi ed emotivi legati alla perdita dei capelli; le parrucche e le protesi sono pensate per restituire identità e serenità; la scelta di formazione professionale e di donazioni solidali è parte integrante del suo marchio.

