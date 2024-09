La valorizzazione dei 14 Parchi archeologici siciliani

ArcheoExperience

ArcheoExperience nell’Isola dei Tesori, promosso e organizzato dall’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana, avrà luogo da giovedì 26 a domenica 29 settembre tra la Valle dei Templi, il Teatro “Pirandello” con l’Atrio del Comune e in 12 siti ecclesiastici e storici di Agrigento con l’obiettivo di valorizzare le 14 aree dei Parchi Archeologici: Catania e Valle dell’Aci; Gela; Himera, Solunto e Iato; Isole Eolie; Kamarina e Cava d’Ispica; Leontinoi e Megara; Lilibeo-Marsala; Morgantina e Villa Romana del Casale di Piazza Armerina; Naxos e Taormina; Segesta; Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria; Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai; Tindari; Valle dei Templi.

“La Sicilia, con la sua eredità storica e culturale, si candida naturalmente a essere la capitale dei beni archeologici dell’area euro-mediterranea. Questo ruolo di custode della identità del Paese, fa dell’Isola, con i suoi sette siti Unesco, una meta culturale fortemente attrattiva”, come dichiarato dall’assessore Regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato.

L’iniziativa intende delineare un’attività di valorizzazione del patrimonio archeologico e di promozione dell’offerta culturale integrata, tenendo conto non solo del contesto archeologico, culturale e paesaggistico, ma anche dell’attrattività turistica, dei prodotti locali, del patrimonio immateriale, degli eventi.

Il programma è volto anche a intercettare nei giorni dell’evento il target del turismo scolastico, del turismo associativo, del turismo leisure organizzato e no, con la consapevolezza di promuovere esperienzialità e sostenibilità, oltre che a determinare la partecipazione attiva del sistema regionale delle Organizzazioni datoriali dell’intermediazione viaggi, delle Associazioni Professionali e Culturali di promozione sociale e dei Club di servizio.

La destinazione dell’evento. L’antica Akragas, fondata nel VI sec a.C. sulla costa sud occidentale della Sicilia con 2.600 anni di storia e mura per una lunghezza di 9 km intorno a un’area di circa 450 ettari; la vecchia “Girgenti”, il centro storico con i suoi angoli caratteristici e i monumenti più significativi, che conservano le tracce delle invasioni arabe, normanne, angioine, aragonesi e dove alloggiò Goethe durante il Grand Tour – proclamata Capitale Italiana della Cultura 2025, trova nel sito Unesco (il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi nel 2023 ha superato un milione di visitatori, quinto dopo il Colosseo, Pompei, gli Uffizi e il Museo Egizio) il principale motivo di notorietà a livello internazionale, suffragato anche dalla devu, la dichiarazione di eccezionale valore universale, che ne premia la qualità dei servizi offerti e il livello di accessibilità.

L’iniziativa prevede un ricco programma: ArcheoIncontri dedicati alle Scuole Superiori sulla conoscenza dei Parchi Archeologici e la educazione al patrimonio, con la partecipazione dei direttori dei Parchi e dei divulgatori Patrizio Roversi, Syusy Blady e Mario Tozzi; ArcheoVirtualcon laproiezione multimediale del video “Il sogno di Olimpia” sulla ricostruzione 3D del Tempio di Zeus Olimpio e una installazione di realtà virtuale con video immersivi “Mythos. Miti e storie della Sicilia”: i Parchi Archeologici raccontati tramite le fonti antiche in un viaggio indimenticabile tra dei, giganti, ninfe e ciclopi; conferenze e riunioni sulla governance del patrimonio archeologico, sui processi da attuare a beneficio del potenziale dei territori e dei siti culturali, sulle buone pratiche di volontariato sociale; Educational dedicati ai buyer e alla stampa itinerari esperienziali per entrare in contatto con gli aspetti materiali e immateriali dell’offerta territoriale; Parchi Archeologici Siciliani in mostra stand dell’offerta culturale del sistema dei 14 Parchi, del Museo Salinas e del Comune di Agrigento; Laboratori di Archeologia Sperimentale 30 archeologi sperimentali su un’area di 100 mq faranno rivivere le civiltà antiche e le tecniche di produzione dei manufatti di uso quotidiano dei nostri antenati; Workshop con i buyer europei tour operator di Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna, interessati alle destinazioni archeologiche nell’incontro B2B con gli operatori turistici e culturali dell’offerta siciliana.

Il treno storico assicurerà dalla stazione centrale, sabato 28 e domenica 29, i collegamenti tra il centro storico e la Valle dei Templi, regalando emozioni dal sapore antico.

L’evento è ideato e diretto dalla Leader srl, titolare del marchio della Bmta, Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, unico appuntamento al mondo che dal 1998 si svolge a Paestum.