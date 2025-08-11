Belle Arti
L’Accademia di belle arti di Catania. Affidamento della produzione esecutiva di 10 documentari
PROGETTO FINANZIATO ALL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4, “ISTRUZIONE E RICERCA” – COMPONENTE 1, “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI ALL’ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALL’UNIVERSITÀ” – INVESTIMENTO 3.4, “DIDATTICA E COMPETENZE UNIVERSITARIE AVANZATE”, SOTTO-INVESTIMENTO T5 “PARTENARIATI STRATEGICI/INIZIATIVE PER INNOVARE LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DEL SISTEMA AFAM”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – CODICE PROGETTO: INTAFAM _00066 – TITOLO PROGETTO: “IARTNET – AN INTERNATIONAL PLATFORM FOR ARTISTIC PRACTICE/RESEARCH AND CULTURAL HERITAGE AT ITALIAN HIGHER ARTS EDUCATION INSTITUTIONS”. CUP: D43C24000580001 – CIG: B7D9AE7240SOGGETTI ATTUATORI:
- CAPOFILA: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MILANO
- PARTNER: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA
L'Accademia di belle arti di Catania avvia ricerca di mercato per realizzare per l'affidamento della produzione esecutiva di 10 documentari, da realizzarsi in Italia, promossa dalla Scuola di Cinema dell'Istituzione.L'avviso integrale è pubblicato sul sito dell'Accademia di Belle Arti di Catania (www.abacatania.it) nelle sezioni:Amministrazione Trasparente (Bandi di gara e contratti) al seguente link: Avviso pubblico produzione esecutiva documentari – Scuola di Cinema dell'Accademia di Catania – Gazzetta AmministrativaAlbo Pretorio (Bandi) al seguente link: Avviso pubblico produzione esecutiva documentari – Scuola di Cinema dell'Accademia di Catania – Gazzetta AmministrativaIl Direttore Prof. Giovanni Latino