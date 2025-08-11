L’Accademia di belle arti di Catania ricerca un immobile da adibire a Cinema.

Belle Arti

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” – COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI ALL’ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALL’UNIVERSITÀ” – INVESTIMENTO 3.4 “DIDATTICA E COMPETENZE UNIVERSITARIE AVANZATE”, SOTTO-INVESTIMENTO T5 “PARTENARIATI STRATEGICI/INIZIATIVE PER INNOVARE LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DEL SISTEMA AFAM”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CODICE PROGETTO: INTAFAM-00070 – TITOLO: “CINEMATIC FUTURES: BRIDGING ART, TECHNOLOGY, AND INTERDISCIPLINARY TRAINING”. CUP: B61B23000650006

SOGGETTI ATTUATORI:

CAPOFILA: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA

PARTNER: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

L’Accademia di belle arti di Catania ricerca nel territorio del comune di Catania un immobile da adibire a Cinema, Cine-Teatro, laboratori cinematografici, aule o uffici di Produzione e Post-Produzione Cinematografica da destinare alla Scuola di Cinema dell’Istituzione con le seguenti caratteristiche di massima:Mq 300/3000 anche a più livelli nel centro cittadino e adiacenze.L’avviso integrale è pubblicato sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Catania (www.abacatania.it) nelle sezioni:Amministrazione Trasparente (Bandi di gara e contratti) al seguente link: Avviso ricerca immobile da destinare a sede dell’Accademia – Scuola di Cinema – Gazzetta AmministrativaAlbo Pretorio (Bandi) al seguente link: Avviso ricerca immobile da destinare a sede dell’Accademia – Scuola di Cinema – Gazzetta Amministrativa