LeoVegas.News e Catania FC: un progetto che guarda lontano

Sponsor

LeoVegas.News e FC Catania rinnovano la loro collaborazione per la stagione calcistica 2025/2026, confermando ancora una volta una sinergia che unisce passione, innovazione e legame con il territorio

In un panorama calcistico in continua evoluzione, la scelta di proseguire lungo un percorso comune dimostra quanto il marchio di infotainment e la società etnea credano nella forza del progetto. La partnership, iniziata la scorsa stagione, ha visto momenti di grande entusiasmo e partecipazione, con un impatto positivo sia per i tifosi che per la visibilità del Club.

Il rinnovo consentirà a LeoVegas.News di essere ancora presente allo stadio con iniziative dedicate e di brandizzare i led durante tutte le partite casalinghe di Serie C Sky Wifi. Un’iniziativa che non si limita a una semplice sponsorizzazione, ma che punta a valorizzare il concetto di intrattenimento sportivo e di vicinanza ai supporter. In quest’ottica, il claim ufficiale del brand torna a essere il filo conduttore dell’esperienza proposta: “Vivi i tuoi sogni. Vivili al meglio”.

Un aspetto fondamentale della collaborazione è l’attenzione rivolta ai tifosi, che verranno coinvolti attraverso esperienze esclusive e momenti unici da vivere insieme al Club. Questo approccio contribuisce a consolidare il legame tra la comunità rossazzurra e i partner che sostengono la crescita del progetto sportivo. Il Catania FC, dopo un anno di resilienza e rilancio, si prepara a nuove sfide con la consapevolezza di avere alle spalle partner solidi che condividono la stessa visione.

In merito al rinnovo della partnership, significativa è stata la dichiarazione di Adele Incerti: “Siamo orgogliosi di rinnovare anche per questa stagione la nostra partnership con il Catania FC – dichiara Adele Incerti di LeoVegas.News – Crediamo nello sport e nella capacità di unire le persone e creare valore condiviso. Essere di nuovo al fianco di una realtà che incarna passione, identità e determinazione è per noi una grande soddisfazione. Il percorso del Club è fatto di resilienza e visione, e siamo perciò entusiasti di poter contribuire a rafforzare il legame tra il Club e la sua tifoseria a cui anche quest’anno riserveremo esperienze esclusive per vivere ancora più da vicino la passione rossoazzurra”.

Le parole della manager riassumono perfettamente lo spirito della collaborazione, che non si limita a un accordo commerciale, ma riflette valori di identità, comunità e passione. LeoVegas.News non solo accompagna la squadra nelle sue sfide, ma contribuisce anche a diffondere un messaggio di entusiasmo e appartenenza, coinvolgendo i tifosi in maniera attiva. Il Catania FC, dal canto suo, accoglie con entusiasmo questo sostegno, vedendolo come un ulteriore passo verso un futuro sempre più ambizioso.