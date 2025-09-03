Sponsor
LeoVegas.News e Catania FC: un progetto che guarda lontano
LeoVegas.News e FC Catania rinnovano la loro collaborazione per la stagione calcistica 2025/2026, confermando ancora una volta una sinergia che unisce passione, innovazione e legame con il territorio
In un panorama calcistico in continua evoluzione, la scelta di proseguire lungo un percorso comune dimostra quanto il marchio di infotainment e la società etnea credano nella forza del progetto. La partnership, iniziata la scorsa stagione, ha visto momenti di grande entusiasmo e partecipazione, con un impatto positivo sia per i tifosi che per la visibilità del Club.
Il rinnovo consentirà a LeoVegas.News di essere ancora presente allo stadio con iniziative dedicate e di brandizzare i led durante tutte le partite casalinghe di Serie C Sky Wifi. Un’iniziativa che non si limita a una semplice sponsorizzazione, ma che punta a valorizzare il concetto di intrattenimento sportivo e di vicinanza ai supporter. In quest’ottica, il claim ufficiale del brand torna a essere il filo conduttore dell’esperienza proposta: “Vivi i tuoi sogni. Vivili al meglio”.
Un aspetto fondamentale della collaborazione è l’attenzione rivolta ai tifosi, che verranno coinvolti attraverso esperienze esclusive e momenti unici da vivere insieme al Club. Questo approccio contribuisce a consolidare il legame tra la comunità rossazzurra e i partner che sostengono la crescita del progetto sportivo. Il Catania FC, dopo un anno di resilienza e rilancio, si prepara a nuove sfide con la consapevolezza di avere alle spalle partner solidi che condividono la stessa visione.
In merito al rinnovo della partnership, significativa è stata la dichiarazione di Adele Incerti: “Siamo orgogliosi di rinnovare anche per questa stagione la nostra partnership con il Catania FC – dichiara Adele Incerti di LeoVegas.News – Crediamo nello sport e nella capacità di unire le persone e creare valore condiviso. Essere di nuovo al fianco di una realtà che incarna passione, identità e determinazione è per noi una grande soddisfazione. Il percorso del Club è fatto di resilienza e visione, e siamo perciò entusiasti di poter contribuire a rafforzare il legame tra il Club e la sua tifoseria a cui anche quest’anno riserveremo esperienze esclusive per vivere ancora più da vicino la passione rossoazzurra”.
Le parole della manager riassumono perfettamente lo spirito della collaborazione, che non si limita a un accordo commerciale, ma riflette valori di identità, comunità e passione. LeoVegas.News non solo accompagna la squadra nelle sue sfide, ma contribuisce anche a diffondere un messaggio di entusiasmo e appartenenza, coinvolgendo i tifosi in maniera attiva. Il Catania FC, dal canto suo, accoglie con entusiasmo questo sostegno, vedendolo come un ulteriore passo verso un futuro sempre più ambizioso.
Il proseguimento della partnership dimostra come sport e comunicazione possano intrecciarsi in maniera virtuosa, generando benefici reciproci e costruendo un percorso condiviso che va oltre il campo da gioco. Il messaggio che emerge è chiaro: credere nei sogni e viverli al massimo, proprio come recita il claim di LeoVegas.News. Il prossimo campionato sarà quindi un'occasione per dare ulteriore concretezza a questa visione, con la speranza di regalare nuove emozioni alla tifoseria rossazzurra.