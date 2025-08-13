L’estate a Pozzallo è la stagione dove è impossibile annoiarsi

Eventi e appuntamenti

Già dallo scorso maggio, l'amministrazione comunale ha dato vita a una lunga serie di appuntamenti adatti a tutte le età

Nata sul mare, Pozzallo rende ogni giorno sempre più vivo il suo motto, realizzando un percorso di crescita collettiva fatto di idee, capacità di realizzarle e numeri in controtendenza sui dati turistici generali. A Pozzallo, infatti, l’estate, con un mare tra i più belli dell’Isola, tanto da essere stato insignito della “Bandiera Blu” e della “Bandiera Verde” per la particolare conformazione dei fondali bassi che li rendono facilmente accessibili dai bambini e sicuri a tutte le età, oltre che per la loro pulizia ed il loro essere attrezzate, é la stagione in cui annoiarsi é letteralmente impossibile.

Già da maggio, infatti, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Ammatuna, ha dato vita ad una lunga serie di appuntamenti adatti a tutte le età. “La nostra estate – spiega il sindaco Ammatuna – é particolarmente ricca di eventi che, grazie alla capacità di intercettare finanziamenti ed alla collaborazione del tessuto associativo pozzallese, non pesa sulle casse comunali, ma garantisce qualità e continuità negli eventi oltre ad un’attenzione tangibile ai gusti di tutte le età”. Se intanto a Pozzallo, città che ha il suo attivo anche l’importante risultato dell’iscrizione al Reimar (Registro identitario pesca e borghi) si lavora senza sosta per la tre giorni del Sagra del pesce del 29, 30 e 31 agosto, che segnerà la 56esima edizione, collocandola di diritto tra le manifestazioni più longeve in Italia e si conferma, tra le prime anticipazioni la formula che prevede anche lo street food, grazie alla collaborazione e sostegno del Dipartimento della pesca mediterranea dell’assessorato agricoltura e foreste, sono già stati tanti i nomi di assoluto richiamo di questa prima parte dell’estate 2025. Dal concerto di Francesco Cafiso ambasciatore siciliano del Jazz internazionale, al live di Jay Santos, passando per la performance di Osmani Garcia, e per lo strepitoso successo della Youtuber Lucilla, a Pozzallo non si é rimasti fermi un attimo e non lo si rimarrà, grazie ad una programmazione e che continuerà sino a settembre.

“Sicuramente una programmazione così lunga – evidenzia il vicesindaco Raffaele Monte – é un percorso impegnativo e faticoso, ma i risultati sono eccezionali sotto ogni punto di vista. Pozzallo dai suoi 19mila abitanti si trasforma per una crescita della popolazione esponenziale in questi mesi. Un riconoscimento questo agli imprenditori che scommettono sulle nostre spiagge, sul nostro mare, migliorandosi ogni giorno e collaborando in ogni modo per la crescita collettiva e realizzare quella che é la nostra ambizione: arrivare ad essere punto di riferimento nel sud est della nostra regione. Essere nati sul mare é il nostro punto di forza, la nostra ragione di essere”.