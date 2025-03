L’Intelligenza Artificiale per salvare l’agricoltura

giornata mondiale dell'acqua

Il Sistema Irrigoptimal riesce a prevedere e razionalizzare il quantitativo ottimale di acqua prelevabile da un invaso

Nasce in Sicilia la soluzione di Intelligenza Artificiale che sta rivoluzionando la distribuzione ottimale dell’acqua nell’irrigazione. Il Sistema Irrigoptimal realizzato dalla società Wes Trade con sede a Catania ha implementato un nuovo modulo di controllo degli invasi agricoli attraverso dei sensori capaci di programmare l’utilizzo dell’acqua in base alle colture da irrigare e ad un potente modello di intelligenza artificiale capace di aiutare nella programmazione dell’uso dell’acqua dall’invaso.Gli invasi dell’isola hanno attualmente una maggiore quantità d’acqua rispetto al periodo di crisi idrica dello scorso anno con un incremento di circa il 15% rispetto allo scorso anno. Gli invasi siciliani hanno quindi recuperato e superato i livelli d’acqua precedenti la crisi e questa è una buona notizia, ma è fondamentale proseguire con interventi strutturali e pianificare una gestione efficiente delle risorse per garantire la sostenibilità idrica a lungo termine.

Irrigoptimal riesce a prevedere il quantitativo idrico ottimale di acqua prelevabile dall’invaso a partire dalle predizioni fatte tenendo in considerazione la fase fenologica e le colture che saranno alimentate da tale invaso in un complesso modello che tiene conto della disponibilità di acqua, del meteo e dei vincoli irrigui. Tale predizione consente di programmare l’uso dell’acqua dall’invaso tenendo conto nelle future necessità programmando un uso ottimale soprattutto nei periodi di scarsità idrica. Molti coltivatori infatti lo scorso anno hanno dovuto abbandonare le loro coltivazioni a causa di mancanza di acqua in parte causata da un uso non ottimale della stessa nei mesi precedenti.Irrigoptimal consente di sopperire ad una impredicibilità delle disponibilità e delle necessità idriche con un attento modello di valutazione dell’impiego dell’acqua che il sistema è in grado di suggerire identificando anche la finestra nell’arco dello specifico giorno che sia ottimale per non disperdere acqua irrigata.

Il Ceo di Wes Trade Ing. Alessio Bucaioni (nella foto) ha commentato: «Siamo orgogliosi che questa tecnologia stia facendo il giro del mondo con risultati stupefacenti. Un attento uso degli invasi è uno dei punti critici per salvare l’agricoltura in previsione di questa stagione estiva che si preannuncia sin d’ora critica. Programmare e monitorare giornalmente il proprio terreno è ormai un obbligo per l’agricoltore moderno che non può sottrarsi all’uso della tecnologia di precisione per combattere gli effetti del cambio climatico».

La soluzione Irrigoptimal consente anche l’applicazione dell’ AI nella predizione delle malattie, la riduzione dei fertilizzanti con un costante monitoraggio dei nutrienti e il tracciamento degli insetti come veicoli di distribuzione di alcune malattie.Irrigoptimal è una soluzione che sta facendo letteralmente il giro del mondo e che sta ponendo le basi per una seria politica di programmazione dell’uso idrico.