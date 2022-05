“Aspettando…Cheese Art”, il CoRFiLaC apre le porte a consumatori, produttori ed opinion leaders

l CoRFiLaC di Ragusa torna ad aprire le sue porte ai consumatori, produttori ed opinion leaders per proseguire il dialogo tra essi e il mondo della ricerca. Dal 13 al 15 maggio sarà “Aspettando…Cheese Art”, la tre giorni di convegni, approfondimenti, degustazioni e laboratori del gusto promossa ed organizzata dal Consorzio di Ricerca sulla Filiera Lattiero Casearia ed Agroalimentare. Se grandi protagonisti saranno i formaggi storici ottenuti da latte crudo, filo conduttore dell’evento scientifico sarà la neuroscienza con l’attesa inaugurazione, presso la sede del CoRFiLaC, del primo Brain Lab di Neuromarketing della Sicilia in cui sarà possibile studiare le emozioni dei consumatori al fine di definire strategie di marketing e di comunicazione più efficaci per i prodotti agroalimentari tradizionali. Il taglio del nastro del Brain Lab, che nasce dalla collaborazione tra il CoRFiLaC e il Brain Lab Neuromarketing Research Center dell’Università IULM di Milano, è previsto per giorno 14 maggio alle ore 13.15 subito dopo il Convegno “Brain Lab: sinergia delle conoscenze tra IULM e CoRFiLaC. La Neuroscienza al servizio della Tradizione per conoscere le emozioni dei consumatori”. Di neuromarketing si discuterà pure nella prima giornata di lavori, ossia il 13 maggio, nel corso del convegno avente per focus “Le strategie di vendita e di promozione dell’agroalimentare”.

Finalità dell’incontro, che prenderà il via alle ore 15.00, sarà quello di condividere con i referenti del mondo agroalimentare siciliano le principali strategie di marketing fondate sulle più recenti scoperte sul cervello e sulle soluzioni che le neuroscienze offrono per risparmiare sugli investimenti aumentando i margini. E per far comprendere ai consumatori il valore dei formaggi tradizionali si dà appuntamento al convegno in programma per il pomeriggio del 14 maggio “Pensando ai consumatori. Scegliere i formaggi tradizionali della selezione AGER Canestrum Casei”. Domenica 15 maggio spazio alle degustazioni itineranti dei 15 formaggi del Meridione d’Italia protagonisti del progetto Canestrum Casei e alle degustazioni itineranti di formaggi di rinomata fama internazionale. Inoltre, si potrà assistere alla caseificazione dal vivo di alcuni formaggi e alla produzione della ricotta presso il caseificio interno del CoRFiLaC mentre per i più piccoli saranno predisposti dei laboratori didattici. Infine, sarà possibile partecipare a quattro laboratori del gusto che si susseguiranno lungo tutta la giornata di domenica dove i formaggi saranno proposti in abbinamento alle birre delle aziende Yblon, Tarì e Kuturi, a confetture e ai vini di alcune cantine del Consorzio di tutela del Cerasuolo di Vittoria Docg e della Strada del Vino del Val di Noto. Si inizierà alle 12.30 con il laboratorio a cura del partner AGER su “La biodiversità ovi-caprina del Meridione d’Italia: emozioni storiche” con l’assaggio dei formaggi Cacioricotta, Caprino Nicastrese, Piacentinu Ennese Dop, Pecorino di Filiano Dop, Canestrato di Moliterno Igp, Pecorino di Carmasciano Pat, Fiore Sardo Dop, Pecorino Siciliano Dop. E sempre con AGER si proseguirà alle ore 15.00 con la degustazione dal titolo “Le secolari paste filate del Meridione d’Italia” dove saranno proposti i formaggi Vastedda Valle del Belice Dop, Casizolu di Montiferru, Caciocavallo Podolico Pat, Provola dei Nebrodi Dop con limone verde, Caciocavallo Palermitano Pat, Ragusano Dop e Provola dei Nebrodi Dop Sfoglia extra stagionata. Si volerà poi fuori i confini nazionali con le due degustazioni firmate CoRFiLaC. Alle ore 17.00 “Dalla Francia alla Spagna, al Portogallo fino ai Peloritani” con i formaggi Beaufort Alpage Dop, Salers Dop, Abondance Fermier Dop, Maiorchino, Azeitao Dop, Serra da Estrela Dop, Questo de la Serena Dop, e alle 19.30 “Per gusti intensi d’Europa, dai cremosi ai granulosi fino agli erborinati” con la degustazione dei formaggi Camembert Dop, Cheddar Montgomery Dop, Tuma Persa Pat, Castelmagno Dop d’Alpeggio, Blu Stilton Dop, Queso de Cabrales Dop e Roquefort Dop. Il 50 % del ricavato dei laboratori sarà devoluto alla Caritas per l’emergenza in Ucraina. La tre giorni vedrà il prezioso supporto degli studenti degli Istituti Alberghieri del territorio ragusano. Per informazioni e per partecipare ai convegni e ai laboratori del gusto visitare il sito www.corfilac.it

