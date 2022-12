“I Panni di Venere” in passerella a Siracusa

“I Panni di Venere” il titolo dell’evento promosso dall’associazione regionale Associazione Siciliana Artigiani, da Cna Federmoda Sicilia e in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Sartori, che ha mosso i suoi primi passi il 9 e 10 dicembre a Siracusa. La due giorni ha coinvolto 12 operatori che dopo un primo confronto di analisi e pianificazione anche di marketing, hanno condiviso criticità ed opportunità di un comparto identitario dell’artigianato siciliano, portatore di competenze altamente professionali e riconosciute in tutto il mondo.

Obiettivo della manifestazione è stata la creazione di un network stabile di operatori della moda, con particolare riferimento al "su misura" destinato sia all’uomo che alla donna frutto della espressione di stilisti siciliani. Si è trattato di un’edizione "zero" che verrà resa stabile secondo un principio itinerante e su base annuale, in modo da toccare i territori siciliani sempre più attraenti anche in chiave turistica ed esperienziale. Sabato sera si è svolto all’Urban Center la giornata conclusiva e dopo un percorso giornaliero che ha impegnato stiliste e stilisti nella "mise en place" delle proprie creazioni, i 12 professionisti coinvolti hanno mostrato in passerella gli articoli di punta delle proprie collezioni. Gli operatori coinvolti sono tutti brand siciliani: Claudia Schembari di Syrtaria l’Arte del Cucito di Siracusa, Rita Guarino dell’omonimo atelier di Sortino , Eugenio Vazzano di Factory a Melilli , Samuele Gallo della sartoria SG Samuele Gallo di Palazzolo Acreide e Catania, Mauro Crimi della Sartoria Crimi di Palermo, Calogero Scarantino della camiceria Medea Lillo Scarantino di Caltanissetta, Lorenzo Sparatore dell’omonima sartoria di Ragusa, Leonardo Maltese della Sartoria Maltese di Vittoria, Loredana Lombardo dell’Atelier Lombardo di Palermo, Claudio Italiano della Sartoria Italiano di Palermo, Lucia Lacognata dell’omonima sartoria di Ragusa e Lucia Caccamo dello Studio Stilistico Lucia Caccamo di Floridia.



A far parte di questo gruppo anche la francofontese Lidia Mallia. Presenti alla sfilata operatori del settore, giornalisti e addetti ai lavori. A fare da regista alla serata lo speaker radiofonico Mimmo Contestabile. Outfit per tutti i gusti, dal classico al glamour, allo sportivo e al casual. I brand che si sono succeduti in passerella hanno mostrato entusiasmo e gioia nel poter condividere un progetto comune che vede la rinascita dell’artigianato. Presente anche il presidente nazionale di Cna Dario Costantini e il direttore generale del dipartimento attività produttive Carmelo Frittitta.

«Lavoriamo affinché questo sia un primo evento costitutivo di un gruppo della moda su misura – affermano Claudia Schembari e Rosetta Tuttolomondo rispettivamente presidenti di CNA Federmoda Siracusa e Sicilia - con la prerogativa di valorizzare le produzioni all’interno delle maggiori manifestazioni espositive nazionali ed internazionali favorendo, tra le altre cose, il fondamentale processo di trasferimento delle competenze tra operatori professionisti e giovani aspiranti stiliste e stilisti. Un processo che mira a sostenere uno dei comparti più apprezzati della Sicilia». «Riaffermare il valore autentico delle realizzazioni sartoriali su misura ribaltando la tendenza odierna della cultura dell’usa e getta». Questo il pensiero del delegato per l’Accademia Nazionale dei Sarotri Mauro Crimi, al quale si unisce il pensiero di Vincenzo Geloso presidente di Asa: «Un momento di sublimazione del bello che mostra il saper fare dell’artigianato siciliano».

